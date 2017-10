Carles Puyol se pronuncia a favor del referéndum: "¡Votar es democracia!"

Madrid, 1 oct (EFE).- El excapitán del F.C. Barcelona Carles Puyol se ha pronunciado hoy a favor del referéndum independentista en Cataluña: "¡Votar es democracia!".

En un mensaje en su perfil oficial en Twitter, Puyol se ha alineado así con Gerard Piqué, otro futbolista azulgrana y de la selección española de fútbol partidario de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.

Esta misma semana, Piqué también se posicionaba a favor de que los catalanes se expresen "pacíficamente".

"Expresémonos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantamos bien alto y bien fuerte", escribió el central azulgrana, que en su mensaje añadió la etiqueta #Votarem (Votaremos).

No es la primera ocasión que Piqué se ha mostrado favorable al derecho a realizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, aunque nunca se ha posicionado a favor de la independencia.

También, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) difundió el pasado 23 de septiembre un vídeo en el que el entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, sale en defensa del referéndum.

"Esto no va de independencia, va del derecho a decidir y poder votar. Esto no va de independencia, va de democracia", aseguraba.