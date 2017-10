Ecuador va a buscar el triunfo en Chile ´porque todavía tiene vida´, dice el técnico Célico

Guayaquil (Ecuador), 30 sep (EFE).- El seleccionador de Ecuador, el argentino Jorge Célico, aseguró hoy que el próximo jueves en Santiago la "Tri" buscará el triunfo ante Chile "porque todavía tiene vida" y posibilidades de clasificarse al Mundial de Rusia 2018.

"Ecuador va a buscar el triunfo en Chile porque todavía tiene vida, poca vida, pero la tiene, por lo que hay que apoyar a esta selección", resaltó hoy el técnico interino en la concentración de la selección en la capital ecuatoriana.

Tras la resolución de apartar al argentino Gustavo Quinteros del cuerpo técnico de la selección por negarse a renunciar tras la pasada derrota contra Perú, de parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que preside Carlos Villacís, se encargó a Célico para los partido contra Chile y luego frente a Argentina.

Célico dijo que ante Chile, Ecuador va a "encarar un partido en forma muy inteligente. Eso no significa que vamos a salir a jugar como locos", apuntó

La tormenta desatada ser octavo en la tabla de posiciones determinó que muchos aficionados y comentaristas ya den por eliminado al equipo, incluido la mayoría de los directivos de la FEF, por lo que Célico pidió "respaldo absoluto" para el combinado, pues con 20 puntos, aun tiene opción de clasificación.

"Es una etapa nueva que debemos todos apoyar a la selección, enviar esas energías positivas, porque no me queda ninguna duda que los jugadores entregarán todo, darán lo mejor por el bien de su país", señaló.

"Va a ser importante trasladarles (a los jugadores) lo que uno piensa, pero no me cabe la menor duda que ellos tienen la absoluta convicción de dar lo mejor, porque los conozco desde hace tiempo y conozco muy bien el corazón de estos muchachos", agregó con relación al trabajo de preparación que comenzó a desarrollar esta tarde.

Por su parte, el fornido goleador Roberto 'La Tuca' Ordóñez, de 32 años, convocado por primera ocasión a la selección absoluta dijo: "Vengo a tratar de sumar, de dar mi granito de arena. Sabemos que va a ser difícil, pero no imposible de buscar un resultado positivo ante Chile".

Entretanto, el defensa central, Xavier Arreaga, de 23 años, dijo: Estoy "preparado y convencido que haremos un gran partido, porque tenemos las condiciones y capacidad para hacerlo".

Ecuador viajará mañana domingo a Santiago, tras el entrenamiento de la mañana, para continuar su preparación el próximo lunes de cara al partido del jueves ante "La Roja".