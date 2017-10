EE.UU. 94, la hazaña boliviana "difícil de entender, imposible de olvidar"

La Paz, 1 oct (EFE).- El 25 de julio de 1993 fue una fecha especial para Bolivia, pues el equipo nacional, al mando del español Xabier Azkargorta, logró algo que no había ocurrido en los 58 años previos: tumbar a la poderosa Brasil en un partido de eliminatorias.

La Verde había derrotado a la Canarinha por 2-0 en la temida altitud de La Paz, una proeza que luego se coronó el 19 de septiembre con la histórica clasificación de la selección boliviana al Mundial disputado en Estados Unidos en 1994.

"Cuando llegué al vestuario me esperaban los jugadores, me rodearon y comenzaron a cantar: 'Porompompón porompompón, es el equipo del Bigotón'. Había nacido en Azpeitia, pero fui bautizado en La Paz, y desde entonces, en Bolivia fui siempre el Bigotón", recuerda Azkargorta en un libro presentado esta semana en Bolivia.

El texto, titulado "Difícil de entender, imposible de olvidar", cuenta precisamente los recuerdos del vasco de aquella época, intercalando algunos "conceptos de vida y fútbol enriquecidos con anécdotas personales", según explicó a Efe Azkargorta.

La idea surgió de las tantas veces que contó esas vivencias en tertulias y la gente le decía "que debía escribir este libro", que estaba listo "hace varios meses", pero aún quedaba hallar "la forma de editarlo", indicó el entrenador.

Finalmente fue publicado junto al diario El Deber, de Santa Cruz, con un coste total equivalente a un dólar por una copia del libro más la edición del rotativo cruceño. "Se trata de que lo lean, no de hacer negocio", justificó.

Azkargorta explicó que el título es la visión que tiene de Bolivia como país y de lo logrado al clasificar al Mundial de 1994, "algo difícil de entender pero imposible de olvidar".

Fue justamente esa frase la que le dijo el entonces embajador de España en La Paz, Carmelo Angulo, al despedirse tras el primer encuentro que tuvieron: "Bolivia es un país difícil de entender, pero imposible de olvidar", según recuerda el vasco en su libro.

Uno de los primeros recuerdos del vasco fue su llegada a La Paz, pues en el mismo avión iba el cantante argentino Palito Ortega, por entonces gobernador de la provincia de Tucumán.

"Al ver el aeropuerto lleno de periodistas se debió emocionar. No tardó en decepcionarse, pues apenas uno fue a entrevistarlo, el resto era periodismo deportivo que esperaba al seleccionador de Bolivia", señala.

Ese mismo día también comprendió las recomendaciones de los campesinos andinos a los recién llegados para lidiar con el mal de altura: "andar despacito, comer poquito y dormir solito".

En el texto habla de las "supersticiones" o cábalas futboleras y recuerda las que él mismo practicó. "En La Paz ganamos todos los partidos, yo hice siempre las mismas cosas, vestí la misma ropa y seguí la misma rutina por si acaso", confiesa.

Menciona, además, los rituales con que unos médicos herbolarios de la cultura ancestral Kallawaya les despidieron en el aeropuerto antes de viajar a Brasil en la misma clasificatoria "para tratar de contrarrestar" las macumbas que supuestamente habían hecho en ese país a dos jugadores de Bolivia tras la caída sufrida en La Paz.

El 'Bigotón' también incluyó algunas anécdotas de los viajes realizados por el país, como un aterrizaje de emergencia en la Amazonía boliviana o la historia de unos loros que aprendieron a repetir su nombre de tanto escucharlo a los niños del lugar.

Pero de todas las anécdotas, la más significativa fue "el triunfo ante Brasil y quitarle el invicto en eliminatorias".

"Cuando clasificamos fue una inmensa felicidad porque todo el país lo celebró como algo propio. Nos hicimos héroes de todo un pueblo", dijo a Efe.

El libro incluye un espacio para recordar el "talento puro" de Ramiro 'Chocolatín' Castillo, el temple de Oscar 'Cabezón' Sánchez y la integridad y grandeza del médico Miguel Zaiduni, tres personajes que fueron parte de la proeza y que ya fallecieron.

En el capítulo titulado "Aquí y ahora", Azkargorta habla de cómo prepararon los partidos que siguieron al triunfo ante Brasil y hace hincapié en lo "vital" del "hic et nunc".

"Los grandes equipos están formados por jugadores que saben ubicarse con gran sentido de la orientación en el aquí y ahora de su trabajo diario. No viven de recuerdos ni sueñan con grandezas futuras, saben que los tienen que construir momento a momento, ladrillo a ladrillo, minuto a minuto para a lo mejor desaparecer enseguida como vivencias más o menos intensas", señala.

Lo cierto es que para los bolivianos aún es "imposible de olvidar" la que fue una de sus dos mayores -y únicas- glorias en el fútbol.