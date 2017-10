El Hertha remonta dos goles al Bayern, que jugó sin James, y le empata 2-2

El Bayern Múnich siguió en horas bajas y no pasó hoy de un empate a dos goles a domicilio ante el Hertha, después de haber estado en ventaja 0-2, con lo que se prolonga la crisis que hasta ahora ha tenido su punto más alto en la destitución de Carlo Ancelotti.

Con el empate, la ventaja del líder, el Borussia Dortmund, es ahora de cinco puntos.

El duelo contra el Hertha era el primer partido tras la salida de Ancelotti y en cierta manera era una ocasión para que el entrenador interino, Willy Sagnol, hiciera méritos para asumir el puesto en propiedad.

Los pocos días que tuvo el francés no alcanzaron para superar los problemas del equipo que hoy otra vez se hicieron patentas durante varios pasajes del compromiso.

Sagnol apostó justamente por los jugadores con los que Carlo Ancelotti había caído en desgracia. Jerome Boateng y Mats Hummels estuvieron como titulares formando la pareja de centrales, Franck Ribery, que salió lesionado, y Arjen Robben empezaron jugando con las bandas y Thomas Müller asumió su posición preferida en la media punta.

Con respecto al equipo que cayó goleado por 3-0 ante el PSG salieron de la formación titular Nicklas Süle, Thiago Alcántara, Arturo Vidal -que tenía un problema muscular- y James Rodríguez.

Javi Martínez, por su parte, pasó de la defensa al centro del campo y formó doble pivote con Corentin Tolisso.

El Bayern tuvo un comienzo nervioso y, aunque durante el primer cuarto de hora logró poner el balón en la mitad del Hertha, a su juego le faltaba fluidez

La insistencia, sin embargo, fue generando llegadas y situaciones con balón parado que llevaban peligro. En el minuto 4, se dio la primera ocasión con un remate de cabeza de Hummels tras un saque de esquina lanzado por Joshua Kimmich desde la derecha.

El mismo Hummels abrió el marcador en el minuto 10 con un remate de cabeza a centro de Boateng desde tres cuartos de cancha. La situación se había originado en una falta contra Ribery en la banda izquierda cerca del área.

La defensa del Hertha había logrado despejar el primer balón pero el rebote le llegó a Boateng que sirvió el centro preciso para que Hummels definiera.

Pasado el primer cuarto de hora, el Hertha empezó a mostrarse más atrevido y le causó algunos problemas al Bayern.

La primera llegada de los berlineses se produjo en el minuto 16 con un remate desviado de Vladimir Darida. En el 17, el árbitro sancionó un penalti a favor del Hertha, por presunta falta de Javi Martínez contra Darida pero el VAR (asistente vídeoarbitral) revocó la decisión por considerar que el navarro había jugado la pelota.

La mejor ocasión del Hertha en la primera mitad la tuvo Darida en el 33, con un remate dentro del área ante el que reaccionó el meta Sven Ullreich con una buena parada.

El Bayern tuvo dos buenas ocasiones de aumentar, antes del descanso, en los pies de Robert Lewandowski en los minutos 35 y 44.

El polaco no falló en la tercera, ya en el segundo tiempo y en el minuto 49. Corentin Tolisso metió un pase desde el centro del campo al borde del área donde Lewandowski le ganó el duelo aéreo al centro Niklas Stark, recogió luego la pelota dentro del área y defininió de pierna zurda.

No obstante, casi a vuelta de correo el Hertha logró el descuento por intermedio de Duda, tras una gran jugada individual del japonés Genki Haraguchi.

En el 55, llegó el empate, con un remate desde corta distancia de Salomon Kalou tras una falta lanzada por Marvin Plattenhardt.

El Bayern no encontró después la fórmula. Sagnol intento darle más creación al centro del campo con la entrada de Thiago por Robben. Luego tuvo que sustituir a Ribery, entró Coman, y el tercer cambio, probablemente también por problemas físicos, fue el Süle por Boateng.