La junta directiva del FC Barcelona se reúne a las 10:30 GMT

Barcelona, 1 oct (EFE).- La junta directiva del FC Barcelona se reunirá a las 12:30 de hoy, para analizar la situación social que se está viviendo en Cataluña, con el referendo sobre la independencia.

El club "está analizando" esta situación, para valorar si el partido de esta tarde en el Camp Nou contra Las Palmas (16:15 horas) (14:15 GMT) se puede o no jugar, ha informado a EFE una instancia del club catalán.

El club catalán ha decidido acudir a las fuerza del orden para sondear si es apropiado o no la disputa del partido, ya que el Barcelona no tiene competencia alguna en la seguridad en su estadio, delegada a los Mossos.

En un principio, el Barcelona tenía previsto cumplir con el programa establecido hoy, con la disputa del partido a la hora prevista en el Camp Nou contra Las Palmas, pero la tensión y algunos incidentes que se han vivido en algunos colegios electorales entre la policía y los asistentes a la votación, y en previsión de que el campo azulgrana se puede convertir en un punto caliente, el club azulgrana ha replanteado un encuentro con las fuerzas de orden.

El Barcelona asegura que está en "permanente contacto con las fuerzas de seguridad", y no se descarta que en breve haya un comunicado para saber cómo se resolverá la duda sobre el partido de esta tarde.