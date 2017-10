El Juventus no pasa del 2-2 ante el Atalanta y deja al Nápoles único líder

Roma, 1 oct (EFE).- El Juventus no pasó del 2-2 este domingo en el campo del Atalanta, en un partido en el que desperdició dos goles de ventaja y falló un penalti con el argentino Paulo Dybala, y perdió sus primeros puntos en la liga italiana, lo que dejó al Nápoles como único líder.

En un duelo de gran intensidad, el Juventus estuvo por delante 2-0, con goles de Federico Bernardeschi y del argentino Gonzalo Higuaín, pero se dejó remontar hasta el 2-2 y falló un penalti en el 84 con la "Joya" Dybala.

El cuadro turinés dominó la primera media hora de juego y consiguió una doble ventaja con dos goles entre el 21 y el 24: Bernardeschi firmó el primero al aprovechar un mal rechace del portero rival mientras que Higuaín puso su firma en el segundo.

Controló un balón en el área de penalti y definió con zurdazo que entró por el primer poste para romper una racha negativa que duraba desde hace tres partidos en la Serie A italiana.

Sin embargo, un partido que estaba en total control del Juventus cambió en el 31, cuando un error del portero Gianluigi Buffon, que no detuvo una falta directa del argentino Alejandro "Papu" Gómez, fue rematado por Andrea Caldara para reabrir el choque.

De allí, el Atalanta jugó con gran coraje y fue premiado con la diana del 2-2 marcada por el italiano Bryan Cristante, que superó a Buffon con un cabezazo tras un perfecto centro del argentino Alejandro Gómez.

El Juventus protestó mucho, porque poco antes el colegiado anuló a través del VAR (Árbitros Asistentes de Vídeo) una diana del croata Mario Mandzukic a causa de una falta precedente de suizo Stefan Lichtsteiner.

A los turineses les costó volver a tomar el mando del partido, pero lo hicieron en los últimos minutos y tuvieron su mejor oportunidad en el 84, cuando el árbitro pitó un penalti a su favor.

Desde los once metros, Dybala disparó cruzado y el guardameta albanés Etrit Berisha logró despejar con una gran intervención.

Así, el Juventus perdió una gran ocasión para alcanzar al Nápoles al mando de la clasificación y se quedó segundo, con 19 puntos, empatado con el Inter de Milán.