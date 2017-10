El Liverpool no pasa del empate en Newcastle y sigue sin despegar

Londres, 1 oct (EFE).- El Liverpool no pudo pasar este domingo del empate a domicilio frente a un bien plantado Newcastle United y sigue sin despegar en este comienzo de temporada, en el que ha ganado sólo uno de sus últimos siete partidos en todas las competiciones.

El español Joselu (m.36) canceló el tanto inicial del brasileño Philippe Coutinho (m.29) -tres goles en sus últimos tres partidos- y rescató un punto para el Newcastle de Rafa Benítez, que prosigue su buen arranque liguero y se coloca noveno en la tabla.

Pese a alinear un 'once' netamente ofensivo -Salah, Coutinho, Mané, Sturridge- y a gozar del 68 por ciento de la posesión, el equipo de Jürgen Klopp no fue capaz de hacer excesivo daño a las 'Urracas', que tuvieron ocasiones para llevarse los tres puntos, la más clara de Diamé en el minuto 90.

Adelantó Coutinho a los 'Reds' con un magistral disparo desde unos 20 metros, pero los de casa penalizaron los ya comunes errores defensivos de los de Klopp y Joselu, con una pizca de fortuna, igualó la contienda gracias a un disparo que tocó ligeramente en Matip y se coló en la meta defendida por Mignolet.

Con este empate, el Liverpool se coloca séptimo en la tabla, con 12 puntos, a uno de los puestos de Liga de Campeones, mientras que el recién ascendido Newcastle es noveno, con dos puntos menos que los 'Reds'.