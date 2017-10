El Oporto sigue líder tras empatar a domicilio con el Sporting (0-0)

Lisboa, 1 oct (EFE).- El Oporto de Iker Casillas sigue líder de la Liga de Portugal tras empatar hoy a domicilio contra el Sporting, en un partido muy trabado, sin apenas juego y donde los dragones cedieron en esta octava jornada sus primeros puntos de la temporada aunque siguen con dos de ventaja sobre los leones, que son segundos.

La primera parte estuvo marcada por el juego impreciso en la que sólo el Oporto tenía claro cómo hacer daño al rival, a la contra.

Mientras el Sporting no lograba jugar por las bandas ni hacerse con el control del esférico, el Oporto prefería salir a la contra y fruto de ello llegaría la primera ocasión clara, gracias a un buen balón de Brahimi para Aboubakar, que se revolvió haciendo gala de gran delantero centro y cruzó el esférico, que se fue casi rozando el poste de Rui Patricio.

El Oporto seguía poniendo las oportunidades en Alvalade y en el 22 era Brahimi el que volvía a llevar el peligro portista con un disparo al borde del área, que ponía de manifiesto las buenas contras del Oporto, las mismas con las que esta semana ganó por 0-3 al Mónaco en la Liga de Campeones.

La primera mitad concluiría sin goles, aunque con una nueva oportunidad clara en el minuto 43 para los dragones, en este caso con un cabezazo del corpulento Marega que, con un Rui Patricio batido, estrelló el balón en el larguero.

El descanso sirvió para que los lisboetas homenajearan a uno de sus buques insignia de los últimos años, el medio luso internacional Adrien Silva, que fichó en verano por el Liecester inglés y que no puede jugar porque la notificación de la venta llegó 14 segundos más tarde del plazo fijado, que concluyó el 31 de agosto.

El inicio de la segunda mitad fue más para el conjunto verdiblanco, aunque el dominio no se instaló en ninguno de los dos bandos.

Las ocasiones venían propiciadas en ambas porterías por fallos defensivos, sobre todo por pérdidas de balón de los centrocampistas, aunque el conjunto de Casillas las generaba mucho más claras.

Las claves ofensivas por las bandas del Sporting, Gelson Martins y Marcos Acuña, no estaban del todo acertadas y no generaban el peligro suficiente.

En el 62, el técnico del Sporting, Jorge Jesus, decide sustituir a Bruno Fernandes por Bruno César, mientras que diez minutos más tarde Sérgio Concieçao daba entrada al brasileño Otavio en sustitución del mexicano Herrera.

También quiso dar un aire fresco a su parte ofensiva con el ingreso del brasileño "Tiquinho" Soares por Aboubakar a falta de 5 minutos para el final.

Al final, cero a cero en el marcador donde las defensas se impusieron a los atacantes.

El mejor del Sporting, el central francés ex del Barcelona Jérémy Mathieu, mientras que el Oporto sobresalió por los buenos contragolpes bien hilvanados por Aboubakar, Bahimi y Marega.