El Roma vence en San Siro y deja tocado a Vincenzo Montella

Milán (Italia), 1 oct (EFE).- La AS Roma se impuso por dos tantos a cero al Milan en su visita al estadio de San Siro gracias a los goles de Edin Dzeko y de Florenci y dejó el futuro de Vincenzo Montella en el aire ya que los locales están fuera de los puestos que dan acceso a competición europea la próxima temporada.

Antes de comenzar el encuentro, el conjunto rossonero realizó un homenaje al brasileño Marcos Cafú, exjugador rossonero y ex de la Roma. Los primeros 15 minutos fueron de tanteo entre dos equipos que necesitaban ganar para seguir la estela de los primeros clasificados en su lucha por entrar en la Liga de Campeones.

El Milan llevó la iniciativa del partido, como marca el estilo de su entrenador, Vincenzo Montella. Este volvió a disponer de un 3-5-2, como ya hiciera en el último encuentro de Liga Europa frente al Rijeka, por lo que Suso se vio relegado al banquillo en el inicio.

La Roma generó peligro a partir de los errores del conjunto local, que fueron varios en la salida de balón, y así Strootman estuvo a punto de sorprender a Donnaruma desde la larga distancia.

Precisamente Strootman protagonizó la peor noticia al descanso para su técnico, Eusebio di Francesco, ya que tuvo que gastar su primer cambio en el minuto 29, tras unas molestias que sufrió el holandés en la parte interior del muslo izquierdo. Pellegrini entró al terreno de juego y el 4-3-3 del entrenador italiano se mantuvo.

El encuentro cumplió con el guión esperado de igualdad durante la primera mitad y no se vieron grandes ocasiones de peligro debido a que, en el Milan, Calhanoglu estuvo desacertado y, en la Roma, los dos disparos dentro del área de Florenzi le salieron muy flojos y Donnaruma los logró atrapar con facilidad.

Tras la reanudación, el partido subió de temperatura sobre el terreno de juego por dos acciones en las que Edin Dzeko pidió falta de Bonucci y el colegiado no vio nada punible más allá de las protestas del bosnio que castigó con tarjeta amarilla.

La primera ocasión de peligro real llegó en el minuto 60 en las botas de Florenzi, tras un gran pase de Pellegrini entre los centrales del Milan, pero Donnarumma achicó bien el espacio en el mano a mano para acabar con el peligro.

El conjunto local respondió dos minutos después con un remate de Calhanoglu dentro del área al que Allison llegó tras una buena estirada a su palo diestro.

La intensidad y el ritmo fueron subiendo con el paso de los minutos y el cansancio de la jornada europea propició más espacios y ocasiones.

En este escenario fue el Milan el que generó mas peligro mediante las botas de André Silva, en dos ocasiones, y de Kalinic, pero fue la Roma la que logró abrir el marcador.

Dzeko puso el 0-1 en el minuto 60 con un disparo desde fuera del área que rozó en Romagnoli y propició que Donnarumma no pudiese llegar a despejarlo, colándose rozando la parte baja del poste izquierdo de la portería que defendió el italiano en la segunda mitad.

Tras esto, el Milan se descompuso y la Roma sentenció el partido.

Florenzi puso el segundo tanto de los visitantes en el minuto 76 aprovechando un rechace de Donnarumma dentro del área tras un disparo de Nainggolan, y Calhanoglu vio una segunda amarilla clara tan solo tres minutos después tras agarrar al centrocampista belga cuando este iniciaba el contragolpe para los suyos.

Los siguientes diez minutos los dominó la Roma ante un equipo Rossonero que bajó los brazos y vio como descendían hasta la séptima plaza en la clasificación de la Serie A.

Por su parte, la Roma se mantiene entre los cuatro primeros, puestos que dan acceso a la Liga de Campeones.