Samu Delgado, con ´hambre´ de saborear el momento dulce de la Cultural

León, 1 oct (EFE).- La vida futbolística de Samuel Delgado (Belmonte, 1993) ha vivido los avatares de una montaña rusa a pesar de su juventud, disfrutando de dos ascensos, uno como protagonista -Albacete- y otro como "artista invitado", Cultural y Deportiva Leonesa, pero lo que ahora le ocupa y preocupa es volver a "sentirse futbolista" después de casi ocho meses inactivo por lesión.

Su talento le hizo empezarse a labrar un nombre en la categoría de plata, primero con el conjunto castellanomanchego, para después probar suerte efímera como cedido en la AD Alcorcón, hasta su llegada, ya perteneciendo a los madrileños, a una Cultural que buscaba el sueño del retorno a Segunda División 42 años después.

Pero no iba a ser tan sencillo su desembarco en el equipo leonés ya que después de un puñado de minutos ante el Coruxo y la inmediata titularidad en Boiro, un fatídico minuto 12 supuso cortar de raíz el sueño de poder vivir desde el campo un nuevo ascenso, ya que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Tan solo vistió 23 minutos la camiseta culturalista, pero aún así, en virtud del contrato suscrito, tuvo continuidad durante dos temporadas más para que pudiera demostrar las cualidades, que siempre ha destacado su actual técnico, Rubén de la Barrera.

"Samu" Delgado, tras ser operado en la Clínica Cemtro de Madrid por uno de los grandes especialistas en rodilla, Manuel Leyes, tuvo complicaciones en su primer mes de recuperación y, posteriormente tras su traslado a León, el camino, aunque duro, ha sido más continuo en la progresión.

Ahora vive "la última fase", según insiste a Efe, de esta rehabilitación que le ha hecho "madurar de golpe en todos los aspectos para ver la vida, no solo futbolística, de otro modo", reconoce.

Un mes es el tiempo que lleva entrenando, con cierta normalidad, con sus compañeros, muchos de los cuales con los que aún no ha coincidido y, otros, que continúan en la plantilla de la temporada pasada, solo tuvieron ocasión de conocerle durante unos minutos.

Por eso, no duda en proclamar su "hambre y ganas inmensas de fútbol" que espera que se den cumplida respuesta ya en este años 2017 que casi se ha pasado en blanco tras su lesión en febrero.

"Cada semana es un paso adelante y, aunque no hay plazos marcados en cuanto al día en que esté completamente a disposición del entrenador, trato de convencerme que ya es un día menos el que queda por delante", afirma con cierta resignación.

A pesar de vivirlo desde dentro, aunque manera paralela, por no haber podido ser partícipe del ansiado salto de categoría, el jugador manchego ha palpado la "ilusión enorme que se ha desatado en León después de lograr algo que se llevaba buscando tanto tiempo", explica.

Por ello, cree que, al margen de mensajes más optimistas, el equipo ha de "tener los pies en el suelo y pensar que el principal objetivo es la permanencia por lo mucho que cuesta llegar a esta categoría", recuerda, aunque añada que "una vez conseguida...soñar no cuesta".

Sobre el controvertido estilo del técnico Rubén de la Barrera, caracterizado por el atrevimiento, Samu Delgado sigue el mensaje general de la plantilla "ganar a través de ser protagonistas es peligroso, pero quien no asume riesgos, no triunfa".

Un esquema táctico que, según afirma, "encanta a los jugadores, aunque obligue a un esfuerzo mayor y hasta ahora se ha demostrado que también ha sido efectivo".

El exjugador de Albacete y Alcorcón, que sigue apurando los últimos tragos de su recuperación, pone en valor la principal cualidad que le adorna, "la polivalencia", por lo que ya cuenta los días en el calendario para poder "competir de tú a tú" con sus compañeros.