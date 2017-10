Santos se impone al Palmeiras y se afianza en el segundo lugar del fútbol en Brasil

Sao Paulo, 30 sep (EFE).- El Santos, con un gol del veterano Ricardo Oliveira, venció hoy por 0-1 al Palmeiras, último campeón de la liga brasileña, y se afianzó en el segundo lugar del Campeonato Brasileño que disputa este fin de semana la 26ª jornada.

Con el triunfo, el equipo del puerto paulista llegó a 47 puntos y busca acortar los diez de diferencia que lo separan del Corinthians.

El Palmeiras, en tanto, se estanca con 43 unidades, pero se mantiene en posiciones de vanguardia.

También este sábado, en Río de Janeiro, el Vasco da Gama, ahora con 33 unidades, empató 1-1 con el Chapecoense, que lo escolta con un punto menos.

El argentino Andrés Ríos abrió el marcador para los cariocas y Reinaldo emparejó para el equipo de Chapecó (Santa Catarina).

El otro partido del sábado, en Salvador, terminó también 1-1 con el empate entre el local Bahía, que aparece con 31 enteros, y el Coritiba, penúltimo con 28 puntos.

Los dueños de casa anotaron con Ze Rafael y por los visitantes marcó Rildo.

La fecha futbolera continúa el domingo cuando el Corinthians, líder absoluto con diez puntos de ventaja, visitará al Cruzeiro, que conquistó el miércoles la Copa de Brasil y se adjudicó la primera plaza del país suramericano para la Libertadores del próximo año.

Para el partido en Belo Horizonte, el Corinthians, del técnico Fabrio Carille, no podrá contar con su artillero Jo, que se lesionó esta semana y deberá ceder su lugar al turco de origen británico Colin Kazim-Richards, quien no ha tenido una buena temporada.

El Cruzeiro, del exseleccionador Mano Menezes, aparece con cuarenta puntos, catorce menos que los paulistas.

El domingo, además del Cruzeiro-Corinthians, se disputarán otros cinco partidos.

El Botafogo, con cuarenta puntos, jugará en Río de Janeiro ante el Vitoria de Salvador, que con 29 unidades intenta alejarse de la zona de descenso.

En Porto Alegre, el Gremio, en posiciones de vanguardia con 43 puntos, disputará su partido ante el Fluminense de Río de Janeiro, en mitad de tabla con 31 unidades.

El Sao Paulo, en zona de descenso con 28 enteros, actuará esta vez en el estadio Pacaembú en su partido frente al Sport de Recife, del exseleccionador brasileño y ex entrenador del Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo, y que está con treinta puntos.

En Florianópolis, el Avai, amenazado de caer a la zona de descenso con treinta unidades, recibirá al Atlético Goianiense de Goiania, colista con 22 puntos.

En Curitiba, el Atlético Paranaense, con 34 enteros, jugará frente al Atlético Mineiro de Belo Horizonte, que marcha con tres unidades menos.

La jornada se completará el lunes con el compromiso entre el paulista Ponte Preta de Campinas, antepenúltimo con 28 unidades, y el Flamengo de Río de Janeiro, con 39 puntos y que después de no alcanzar el título de la Copa de Brasil buscará entrar en la zona de clasificados a la Libertadores de 2018.