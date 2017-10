América abandona provisionalmente el descenso y Nacional es líder en Colombia

Bogotá, 1 oct (EFE).- El América de Cali venció hoy (2-1) a Cortuluá en un agónico partido de la decimocuarta jornada de la liga colombiana y abandona provisionalmente el descenso de un torneo del que Atlético Nacional es el nuevo líder.

El agónico partido de los americanos tuvo que decidirse al filo del final, ya que los goles de Alejandro Bernal, en el 20, y de Maicol Balanta, en el 22, habían hecho que el duelo estuviese igualado casi los 90 minutos.

Fue justo en el último del tiempo reglamentado cuando William Arboleda cabeceó un saque de esquina que, tras rebotar en el arquero, fue a la testa de Olmes García que envió el esférico al fondo de las redes.

De esta forma América de Cali sale del descenso a la espera de lo que haga Jaguares, cuyo partido con Tigres debió ser interrumpido en el minuto 65 por falta de luz.

Hasta ese momento había un empate sin goles en el marcador.

La Equidad protagonizó la goleada de la jornada al vencer (4-1) al Patriotas de Boyacá, en un soberbio partido de los locales.

Stalin Motta, Brayner de Alba, Jhon Alex Cano y Jean Blanc anotaron los goles de La Equidad, mientras que Edis Ibargüen hizo el del honor para Patriotas.

Por su parte, Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga empataron en un aburrido partido sin goles que les permite a cada equipo sumar un punto, pero mantenerse alejados de las posiciones nobles de la tabla.

La jornada sabatina inició con sorpresa, el hasta ayer líder, Santa Fe, perdió (2-1) en su visita al colista Rionegro Águilas en un duelo en que los bogotanos comenzaron ganando gracias a un gol de William Tesillo que anotó cuando pasaba un minuto del tiempo reglamentado en la primera parte.

Tesillo transformó un penalti cometido por el arquero Roque Cardozo sobre Jhon Pajoy.

Tras la reanudación, Agustín Vuletich marcó el empate en el minuto 62 también al transformar un penalti que el árbitro no dudó en señalar al ver la falta de Carlos Mario Arboleda sobre Rivaldo Correa.

El propio Correa fue una molestia constante para Arboleda y en el 68 ingresó al área remató con la pierna derecha directa al ángulo de la portería para hacer el definitivo 2-1 que aleja a Santa Fe del liderato pero que no impide que Rionegro salga de la plaza de colista.

Atlético Nacional aprovechó el tropiezo y con su victoria (1-0) sobre Atlético Huila le permitió encaramarse a lo más alto de la clasificación.

El partido fue disputado con un Nacional mejor que Atlético Huila, pero que no fue capaz de consolidar su juego con un gol hasta el minuto 82.

Cuando el choque entraba en su recta final, Macnelly Torres alcanzó un rebote desde media distancia, lanzó a puerta y el balón fue a las redes tras desviarse en un rival para hacer el único gol del encuentro.

El día se cerró con la victoria de Junior (1-0) ante Deportivo Cali que les consolida en la tercera posición de la tabla.

Jarlan Barrera marcó el único tanto de penal en el minuto 21.

El jugador del equipo Tiburón engañó al arquero Pablo Mina para darle los tres puntos a su equipo

En el partido adelantado al viernes, Millonarios ganó (1-0) a Envigado con gol de Ayron del Valle.