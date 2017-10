Argentina, entre el brillo de Messi y la decepción de Sampaoli

Buenos Aires, 2 oct (EFE).- A falta de dos jornadas para el final de las eliminatorias sudamericanas, los argentinos confían en que Lionel Messi encarrile la clasificación para el Mundial de Rusia 2018 y deje atrás la decepción que produjo la asunción como seleccionador de Jorge Sampaoli, que consiguió solo dos puntos.

La llegada del exentrenador del Sevilla fue celebrada con bombos y platillos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Incluso el presidente de la entidad, Claudio Tapia, aseguró que la Albiceleste había contratado "al mejor técnico del mundo".

El empate sin goles en su debut ante Uruguay el 31 de agosto fue un golpe duro para un equipo que necesitaba imperiosamente conseguir una victoria. Sin embargo, el verdadero baldazo de agua helada llegó cinco días más tarde cuando Argentina empató 1-1 con Venezuela, colista de las eliminatorias.

Actualmente, la Albiceleste es quinta con 24 puntos, detrás de Brasil (ya clasificado con 37 unidades), Uruguay (27), Colombia (26) y Perú (24). Le siguen Chile (23), Paraguay (21), Ecuador (20), Bolivia (13) y Venezuela (8).

Argentina, que ocupa el puesto que permite jugar una repesca ante Nueva Zelanda, recibirá este jueves a Perú y el martes 10 visitará a Ecuador.

Sin embargo, Sampaoli no es el único entrenador responsable del momento que atraviesa la Albiceleste. El exseleccionador de Chile reemplazó a Edgardo Bauza, que dirigió ocho partidos, de los cuales ganó tres, empató dos y perdió los otros tres.

Cuando 'el Patón' asumió, tras la renuncia de Gerardo Martino, Argentina era tercera con once puntos, a dos de los líderes Uruguay y Ecuador. Al momento del despido de Bauza, la Albiceleste era quinta.

A pesar del complicado panorama, los argentinos tienen una razón para confiar en que conseguirán la clasificación para el Mundial: Messi.

El capitán albiceleste tuvo un gran nivel a lo largo de la eliminatoria sin importar quien fuese el entrenador o sus compañeros.

De los 16 partidos, Messi jugó solo la mitad por lesiones y suspensiones. Siempre titular, nunca fue sustituido y con cuatro goles (dos de ellos de penalti) es el máximo goleador de la Albiceleste.

Con Messi en el campo, Argentina ganó cinco. Venció a Chile dos veces (1-2 en Santiago y 1-0 en el Buenos Aires), a Bolivia (2-0 en Córdoba), a Uruguay (1-0 en Mendoza) y a Colombia (3-0 en San Juan). Sin embargo, no pudo evitar la dura derrota ante Brasil en Belo Horizonte por 3-0 ni los empates con Uruguay (0-0 en Montevideo) y Venezuela (1-1 en Buenos Aires).

En cambio, sin su máxima figura, el seleccionado argentino solo ganó un partido, ante Colombia en Barranquilla por 0-1. Empató 0-0 con Paraguay en Asunción, 1-1 con Brasil en Buenos Aires, 2-2 con Venezuela en Mérida y 2-2 con Perú en Lima, y perdió con Ecuador por 0-2 en Buenos Aires, con Perú por 0-1 en Córdoba y con Bolivia por 0-2 en La Paz.

Es decir, con Messi Argentina sumó 17 puntos de 24 posibles y sin él solo siete de 24.

Aunque Sampaoli todavía no reveló qué jugadores serán titulares este jueves en el trascendental partido ante Perú hay una certeza: Argentina se encomendará a Messi para lograr la clasificación para el Mundial de Rusia 2018.