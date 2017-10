Berlín, 2 oct (EFE).- El Bayern afronta la pausa de selecciones más tensa de las últimas décadas tras una semana negra, que llevó a la destitución del entrenador Carlo Ancelotti, y en la que el club bávaro estuvo tres partidos sin ganar.

En la Liga de Campeones, en el partido que precipitó la destitución de Ancelotti, cayó goleado por 3-0 ante el PSG. En la Bundesliga empató 2-2 ante el Wolfsburgo y ante el Hertha tras haber estado en ambos casos dos goles por delante en el marcador.

"Ya no somos el equipo más fuerte de Alemania", dijo el director deportivo, Hasan Salihamidzic después del empate de ayer ante el Hertha.

La última vez que algún directivo del Bayern había dicho algo semejante había sido el presidente del Consejo Directivo, Karlheinz Rummenigge, en 2012, cuando el club bávaro cayó goleado por 5-2 ante el Borussia Dortmund en la Copa de Alemania.

Rummenigge dijo entonces que había un equipo en Alemania que era superior al Bayern lo que había que "reconocer y corregir a la mayor brevedad posible.

Lo que vino después fue el triplete en 2013 y cinco títulos seguidos de la Bundesliga; uno con Jupp Heynckes, tres con Pep Guardiola y el último con el defenestrado Ancelotti.

La situación en ese entonces, no obstante, no era tan grave como ahora. El Dortmund había ganado el doblete en Alemania pero el Bayern había llegado a dos de las tres últimas finales de la Liga de Alemania y había plena confianza en el entrenador Jupp Heynckes.

Todo indica que la cúpula del Bayern sabía que habría que afrontar una etapa de transición y que ya al final de la temporada anterior había dudas con respecto a Ancelotti, pese al título liguero.

La llegada de dos viejas glorias del club, Salihamidzic como segundo entrenador y Willy Sagnol como ayudante, fueron interpretadas en su momento como medidas para restarle poder a Ancelotti.

El diario "Südeutsche Zeitung" de Múnich sostiene que el plan original era separarse de Ancelotti al final de esta temporada, un año antes del fin del contrato, y preparar entre tanto la sucesión y la renovación.

La confrontación entre el italiano y el vestuario precipitó las cosas. La alineación contra el PSG fue vista por muchos, entre ellos el exinternacional Lothar Matthäus, como "una provocación" e incluso ha circulado la teoría de que Ancelotti quiso forzar su destitución.

Ahora, viene una búsqueda difícil de nuevo entrenador para la que se contemplan diversos escenarios.

El primero es optar por una solución transitoria para esta temporada, bien con Sagnol en el banquillo -aunque no ganó enteros para ello con el partido ante el Hertha- o con otro entrenador, que podría ser el ya jubilado Jupp Heynckes.

Eso permitiría negociar con calma para traer al entrenador que parece ser el preferido de la cúpula que es Julian Nagelsmann, actualmente en el Hoffenheim o, en su defecto -lo que sería más difícil- a Jürgen Klopp, actualmente en el Liverpool.

Otro nombre que circula es el de Thomas Tüchel, exentrenador del Dortmund y del Maguncia, que tiene la ventaja de que está sin club y podría asumir el equipo en forma inmediata, con lo que se dejaría d lado la idea de la solución provisional.

Tüchel es considerado como un excelente entrenador, obsesionado por los detalles y que puede traer al equipo la intensidad y la exigencia permanente que se perdió durante la breve era Ancelotti.

El problema es que, según todo el mundo, Tüchel no es fácil en el trato personal -por eso fue destituido en el Dortmund pese a los éxitos deportivos- lo que hace difícil que pueda asumir uno de los retos del nuevo entrenador del Bayern que es lograr la paz en el vestuario.

En su época del Dortmund ya tuvo un encontronazo con Mats Hummels, que ahora es uno de los líderes del vestuario en el Bayern.

En todo caso, mientras se toma una decisión, los jugadores están llamados a responder. Thomas Müller, actualmente capitán por la lesión de Manuel Neuer, hizo después del empate ante el Hertha un llamado al compromiso.

"No se ayuda nada diciendo que Ancelotti hizo las cosas mal, ahora la responsabilidad es nuestra", dijo. Rodrigo Zuleta