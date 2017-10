Bolivia, golpeada por la crisis de dirigentes, cambió de rostro con Soria

La Paz, 2 oct (EFE).- La campaña de Bolivia en la eliminatoria sudamericana al Mundial de Rusia 2018 no ha sido la mejor, pues a las caídas en la cancha se suman las consecuencias de una crisis crónica con los dirigentes del balompié, aunque la decepción ha sido menor desde la llegada del entrenador Mauricio Soria.

Catorce goles a favor y 34 en contra, cuatro victorias -todas de local-, cuatro puntos restados por sanción, tres técnicos y cuatro presidentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) son algunos de los números con los que llega la Verde a las dos últimas fechas de las eliminatorias, en las que se medirá con Brasil y Uruguay.

Bolivia ocupa el penúltimo lugar con 13 unidades que pudieron haber sido 17 de no ser por la decisión de la FIFA de retirarle los cuatro puntos logrados al vencer por 2-0 a Perú en la séptima fecha e igualar sin goles de visitante con Chile en la octava.

La alineación indebida del paraguayo-boliviano Nelson Cabrera en ambos encuentros le costó caro a Bolivia, donde los dardos apuntaron sobre todo a los dirigentes, acusados por unos de desconocer las normas y por otros de actuar así a sabiendas de lo establecido en los reglamentos.

Lo cierto es que Bolivia no ha logrado superar la crisis surgida como consecuencia del llamado "FIFA gate", un escándalo de corrupción por el que varios altos dirigentes deportivos de la región son investigados y están presos.

En lo que va de las eliminatorias, han pasado por la presidencia de la FBF Marco Ortega, Rolando López, Marco Peredo y Carlos Ribera.

Ortega relevó al dirigente Carlos Chávez, que junto a varios de sus colaboradores fueron encarcelados por esas denuncias.

Ribera asumió interinamente tras la renuncia en agosto de Peredo, quien se fue alegando estar cansado del "carnaval" en el fútbol local y la resistencia hallada en algunos sectores a los cambios que buscaba introducir para superar la crisis.

Mientras los dirigentes se pelean por ver quién será el nuevo mandamás del fútbol nacional, la situación en la cancha no ha sido la mejor y lo más probable que el equipo vuelva a terminar en el penúltimo lugar como en la anterior eliminatoria.

Al mando del boliviano Julio César Baldivieso, la Verde logró solo una victoria. Con el argentino Ángel Guillermo Hoyos fueron dos triunfos, aunque en el registro no cuenta el logrado ante Perú y, además, en su gestión Bolivia sufrió dos escandalosas goleadas por 5-0 ante Brasil y Venezuela.

El retorno de Soria al banquillo de Bolivia renovó las esperanzas en el equipo, que mostró una identidad distinta en las cuatro últimas jornadas de eliminatorias en las que venció a Argentina y a Chile, pero además se impuso a Nicaragua en dos partidos amistosos.

Con la Verde fuera de Rusia 2018, Soria tiene la mira puesta en Catar 2022 y por ello sus planes de trabajo incluyen a las divisiones inferiores.

En cuanto al equipo, el más efectivo anotando fue Juan Carlos 'Conejo' Arce, que marcó tres de penalti y uno en jugada.

El paraguayo-boliviano Pablo 'Pájaro' Escobar también destacó al marcar tres dianas.

Bolivia se prepara ahora para recibir a Brasil en La Paz en la jornada 17 y visitar a Uruguay en la última fecha, con la perspectiva de terminar honorablemente las eliminatorias.