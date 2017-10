Brasil tiene en Tite al gran protagonista de la revitalización y la confianza

Sao Paulo, 2 oct (EFE).- La magia de Neymar, la regularidad de Paulinho o la puntería de Gabriel Jesús fueron algunas de las virtudes que el seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', consiguió revitalizar para devolverle la confianza a la Canarinha en la eliminatoria sudamericana.

La selección brasileña, que selló su clasificación para el Mundial de Rusia 2018 hace tres jornadas, lidera las eliminatorias con 37 puntos, 10 por encima de Uruguay, a falta de sus partidos ante Bolivia el 5 de octubre en La Paz y frente a Chile cinco días después en Sao Paulo.

El exentrenador del Corinthians asumió las riendas de la selección brasileña en la séptima jornada en medio de una desconfianza generalizada y severas críticas por parte de la afición y la prensa a su antecesor, Carlos Caetano Bledorn Verri 'Dunga'.

Después de la humillante derrota de Brasil en las semifinales del Mundial de 2014, tras ser vapuleado por 1-7 ante Alemania, y de las decepciones en las ediciones de 2015 y 2016 de la Copa América, Brasil comenzó con pie izquierdo la eliminatoria al ser derrotado 2-0 por Chile.

Un triunfo en casa por 3-1 sobre la tímida Venezuela, un empate a domicilio 1-1 frente al 'archirrival' Argentina y otra goleada por 3-0 contra Perú no fueron suficientes para apaciguar las críticas sobre Dunga y muchos de sus seleccionados.

Los empates ante Uruguay como local y Paraguay por fuera, ambos por 2-2, tampoco convencieron y la continuidad de Dunga fue truncada para abrirle las puertas al candidato favorito, Tite, quien llevaba un año por fuera de los banquillos pero había aprovechado ese tiempo para capacitarse con diferentes entrenadores en Europa.

Desde su llegada al comando de la Canarinha, Tite rescató las relaciones con la prensa, abrió la puerta a nuevos jugadores y "resucitó" a otros, como Paulinho, el actual centrocampista del Barcelona, que siempre fue de su confianza y había sido olvidado por Dunga, y ahora es uno de los bastiones del seleccionado brasileño.

Con el respaldo de la prensa y la afición, además de practicar un fútbol impregnado de alegría y opuesto al juego conservador de sus antecesores Luiz Felipe Scolari y Dunga, Tite tuvo más libertad para poner su sello y firmar su apuesta en jugadores como Casemiro, Gabriel Jesús o el ahora indiscutible Philippe Coutinho.

Pese a que algunos de los elegidos por Tite no son del agrado de muchos, el pacto entre los medios y los hinchas con el entrenador permitió que sus decisiones siempre se respetaran, como las de mantener al portero Álisson y al atacante Taison, a los que conocía desde su época de entrenador del Internacional de Porto Alegre.

Con la tranquilidad de la clasificación mundialista anticipada y el primer lugar ganado ya en la eliminatoria, Tite afirma su 'columna vertebral' de cara a la cita rusa, pero sin cerrar puertas a otros jugadores que no ahorrarán energías para buscar uno de los pocos lugares entre los 23 convocados que irán a Rusia.

Waldheim García Montoya