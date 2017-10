Colombia, cerca de Rusia pero lejos de su mejor fútbol

Bogotá, 2 oct (EFE).- A falta de dos jornadas para el cierre de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018, Colombia ocupa la tercera posición con 26 puntos y acaricia la clasificación, a pesar de haber tenido un desempeño irregular a lo largo de los dos años de competencia.

El proyecto Rusia 2018 comenzó con la renovación por cuatro años del contrato en agosto de 2014 del entrenador José Pekerman, cuyo primer reto fue iniciar el proceso de renovación de una nómina que terminó un ciclo en el Mundial de Brasil.

Los nombres de Jeison Murillo, en ese momento central del Granada español; Edwin Cardona, figura del Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio, y Frank Fabra, promesa del Cali, comenzaron a ser habituales en los llamados de la selección en reemplazo de los experimentados Mario Alberto Yepes, Aldo Leao Ramírez y Camilo Zúñiga.

En la Copa América 2015, el proyecto de Pekerman tuvo su primer reto y fue un presagio de lo que sería su equipo en esta nueva etapa: una montaña rusa en la que hubo actuaciones estelares como la victoria por 1-0 sobre Brasil o días grises como ante Argentina, que la sometió de principio a fin y avanzó a semifinales en penaltis.

Así fue como llegó el debut en las eliminatorias ante Perú el 15 de octubre de 2015 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde una Colombia renovada ganó por 2-0, resultado que no alcanzó a ocultar las fallas del equipo, aunque fue contundente de cara al arco.

Uruguay desnudó cinco días después las deficiencias cafeteras al golearla 3-0 en Montevideo, un reflejo de que Pekerman no había encontrado la clave para que sus dirigidos mostraran el fútbol que deslumbró a Sudamérica en las eliminatorias para Brasil 2014.

La situación se oscureció en noviembre. Colombia empató 1-1 con Chile y perdió con Argentina 0-1 en Barranquilla con lo que afloró la crisis de resultados, pues en cuatro jornadas alcanzó cuatro puntos de doce posibles.

En ese contexto, las individualidades de hombres como James Rodríguez y Cardona comenzaron a sobresalir en medio de un bajón colectivo que afectó a jugadores como Carlos Bacca o Jeison Murillo.

Pero Colombia se recuperó y mostró su mejor nivel en las eliminatorias cuando venció por 2-3 a Bolivia en La Paz y por 3-1 a Ecuador en Barranquilla, bajo el liderazgo de Carlos Sánchez, James y Cardona.

Y mantuvo su pico de rendimiento en las siguientes fechas. Venció por 2-0 a Venezuela, cayó 2-1 con Brasil, derrotó por 0-1 a Paraguay en Asunción y empató 2-2 con Uruguay en casa.

No obstante, el sistema de Pekerman volvió a ceder y Colombia empató con Chile en Barranquilla y cayó por 3-0 en Argentina.

En doce jornadas de eliminatorias, Colombia no ha tenido su mejor rendimiento pero gracias a sus individualidades sacó resultados que la pusieron en la parte alta de la clasificación.

Las victorias por 1-0 contra Bolivia y por 0-2 ante Ecuador la impulsaron la idea de llegar al Mundial de Rusia, que creció con los empates 0-0 con Venezuela y 1-1 con Brasil.

Colombia necesita en los dos partidos de cierre, ante Paraguay y Perú, conseguir cuatro puntos, pero también debe alcanzar una significativa mejoría individual y colectiva que haga volver a soñar a la afición con un actuación estelar en Rusia 2018.