Ecuador aún sueña con el Mundial pero abre un juicio a directivos y Quinteros

Guayaquil (Ecuador), 2 oct (EFE).- Ecuador saldrá a los dos últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia en medio de una crisis que va más allá de lo futbolístico, pero aun con la posibilidad de pescar alguno de los cincos billetes, incluido el de repesca, para ir al Mundial.

Si bien, todo comenzó a deteriorarse con la seguidilla de malos resultados, tras un arranque estupendo con cuatro triunfos consecutivos, la crisis se extenderá hasta después de las eliminatorias por la pugna del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Carlos Villacís, y el exseleccionador Gustavo Quinteros.

Las eliminatorias para Ecuador arrancaron en medio de una gran espectativa con la histórica victoria por 0-2 en Buenos Aires, sobre Argentina, y se cerrarán dentro de una tormenta que no terminó con la derrota reciente por 1-2 en casa ante Perú.

Tras el resultado, Villacís dejó entrever que la salida de Quinteros era viable, mientras que el entrenador nacido en Argentina y nacionalizado boliviano, aseguraba que no era cobarde, que no dimitiría y que alentaba triunfos ante Chile y Argentina para mantener la opción de clasificarse al Mundial.

Tras la insistencia de no renunciar de Quinteros, la FEF, con Villacís a la cabeza, lo apartó y encargó la dirección técnica a otro argentino, Jorge Célico, que aceptó de inmediato.

A la separación de Quinteros se unió la renuncia, con crítica incluida, del goleador con 7 tantos de estas eliminatorias, Felipe Caicedo.

'Felipao', como es conocido el delantero, ha presionado a la federación por una renovación de dirigentes.

El creativo Christian Noboa ha evitado buscar culpables y pedido que todos asuman la porción de responsabilidad que les cabe en el proceso. Su conclusión es clara: "nadie se salva".

Célico ha sorprendido al no convocar a Noboa. Tampoco a Gabriel Achilier.

Célico redujo la lista de jugadores que militan en clubes extranjeros de catorce, la media que citaba Quinteros, a solo ocho, y ha privilegiado el desempeño de los que destacan en la Liga local.

Quinteros reapareció recientemente en los medios para recordar que Luis Chiriboga, quien renunció en marzo de 2016 a la presidencia de la FEF por su responsabilidad en los casos de corrupción que estremeció a la FIFA, y quien cumple arresto domiciliario, dejó a Ecuador invicto y líder de las eliminatorias con cuatro triunfos.

Tras la salida de Chiriboga asumió Villacís y, según Quinteros, no hubo una buena relación con el nuevo presidente y que, además, esa situación también había incidido en el rendimiento del equipo.

En medio de todo eso, los jugadores y el técnico interino han precisado que intentarán dar lo mejor por una satisfacción para la afición en el partido ante Chile.

Sin embargo, el propio Célico dijo que "sería un suicidio intentar jugarle de igual a igual a Chile", en contradicción al estilo de presión constante que ha tenido Ecuador y que le ha permitido, aun con 20 puntos, mantener opción de ir al Mundial.