Gareca: "Estamos en nuestro mejor momento anímico y futbolístico"

Lima, 2 oct (EFE).- El seleccionador de Perú, Ricardo 'el Tigre' Gareca, aseguró que su equipo está en su mejor momento anímico y futbolístico antes de enfrentar este jueves de visitante a Argentina en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

"Nuestro momento es el ideal para enfrentar a cualquier selección y en cualquier escenario", afirmó Gareca cuando le preguntaron en conferencia de prensa si las dudas en Argentina hacen que esta sea la mejor oportunidad para que Perú logre un triunfo inédito en Buenos Aires en eliminatorias.

"Sin embargo eso no nos garantiza el triunfo. El partido es de pronóstico reservado porque vamos a enfrentar a una de las mejores selecciones del mundo, capaz de ganar a cualquiera", matizó.

Gareca explicó que la presión que tendrá su equipo en este partido no es nueva, porque desde hace mucho tiempo viene afrontando encuentros con la única opción de ganar para mantenerse con opciones de clasificar al Mundial.

"Estamos acostumbrados a este tipo de circunstancias. Nos colocamos en la cuarta posición a base de esfuerzo, sacrificio y también de juego. Dentro del foro íntimo nuestro, estaba el convencimiento de que no había nada perdido y de que podíamos llegar a estas circunstancias dependiendo de nosotros mismos", comentó.

El técnico argentino recordó que, independientemente de lo que pase en el partido contra Argentina, Perú llegará a la última jornada contra Colombia con opciones de alcanzar un cupo para el Mundial.

"La gente nunca dejó de creer en nosotros. Entre la gente y el equipo hay una conexión que a nosotros nos ayuda, y nosotros la necesitamos. Estoy seguro que cuando lleguemos a Buenos Aires habrá un recibimiento pocas veces antes visto en una selección", agregó.

Gareca declinó manifestar sus sentimientos por enfrentarse a la selección de su país en este delicado momento, donde Perú y Argentina están en la cuarta y quinta posición, respectivamente, ambas con 24 puntos, lo que pone en riesgo la clasificación de la Albiceleste para la Copa del Mundo.

El seleccionador se calificó como "un profesional estricto" e indicó que cuando era consciente todas las implicaciones de dirigir a Perú cuando aceptó el cargo.

El preparador restó importancia a que el partido se juegue en la Bombonera y deseó que Argentina pueda disponer de sus mejores futbolistas.

"Es un privilegio para nosotros poder estar en un escenario como el que vamos a estar, en una situación como la que vamos a estar, y que Argentina pueda contar con sus mejores jugadores. Más allá de la importancia de lo que nos jugamos, hay que disfrutar el momento de competir con los mejores jugadores del mundo", añadió.

El técnico aseguró que su equipo está listo para suplir con garantías las ausencias por sanción del defensa Christian Ramos y de los centrocampistas Paolo Hurtado, André Carrillo y Christian Cueva.

También manifestó que el portero Pedro Gallese y el delantero Jefferson Farfán estarán en "condiciones óptimas" de competir contra Colombia, pero está pendiente de comprobar si llegan a ese nivel para jugar en Buenos Aires.