Honduras ante Costa Rica sin los delanteros Anthony Lozano y Rony Martínez

Tegucigalpa, 2 oct (EFE).- La selección de Honduras, que se entrena para el choque del viernes de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de Rusia 2018, contra Costa Rica, no contará por lesión y al parecer por motivos personales con los delanteros Anthony Lozano y Rony Martínez.

El gerente de la selección hondureña, Gerardo Ramos, dijo hoy a periodistas que Lozano fue convocado para los partidos contra Costa Rica y México, pero no se presentó por razón "médica" pues a mediados de septiembre sufrió una fractura en el seno maxilar izquierdo.

"Seguiremos su evolución para ver si puede volar" a Costa Rica o "si puede llegar al partido ante México", agregó Ramos, quien dijo que en las próximas horas será convocado el sustituto de Lozano.

El delantero Rony Martínez tampoco jugará ante Costa Rica ni México, ya que no viajó, según medios hondureños, por motivos personales, aún no precisadas por Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth).

Ante esta situación el colombiano Jorge Luis Pinto, que dirige a la selección hondureña, convocó a Rubilio Castillo, quien sustituirá a Martínez y que milita en Baoding Yingli Yitong de la segunda división de China, y en las próximas horas llamará a otro futbolista para que ocupe el lugar de Lozano.

El combinado catracho tampoco contará con el delantero Carlo Costly para ambos partidos por una fractura de costilla que sufrió el 17 de septiembre en el partido contra el Marathón.

Honduras es quinta con nueve puntos, por lo que está obligada a ganarle a Costa Rica, de visitante, y como local, a México.

Además de vencer, Honduras dependería de otros resultados para clasificar directamente al Mundial o entrar en la repesca contra un país de Asia.

La eliminatoria la encabeza la selección de México con 18 puntos y ya clasificada a Rusia 2018, seguida de Costa Rica con 15, Panamá con 10 y Estados Unidos con 9, mientras que Trinidad y Tobago es sexta y última con 3.