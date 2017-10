Honduras y Pinto se mantienen optimistas pese a que Rusia 2018 se ve lejos

Tegucigalpa, 2 oct (EFE).- El principal problema de Honduras, que se apresta a jugar contra Costa Rica y México sus últimos dos partidos de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Rusia 2018, del que se ha ido alejando como barco a la deriva, es el no haber sabido ganar en casa.

La agonía que ahora vive Honduras, que no tiene margen de error de visita ante Costa Rica y de local contra México, comenzó el 11 de noviembre de 2016, cuando Panamá le ganó por 0-1.

El triunfo de Panamá de nuevo demostraba que en eliminatorias mundialistas Honduras no siempre ha hecho bien sus deberes en el estadio Olímpico Metropolitano, de San Pedro Sula.

La derrota ante Panamá se olvidó cuatro días después con el triunfo 3-1 ante Trinidad y Tobago, en el segundo partido en casa.

Pero el 24 de marzo de este año la selección que dirige el colombiano Jorge Luis Pinto, empezó con mal pie de visitante al ser humillada 6-0 por Estados Unidos.

Le quedaba entonces a los 'catrachos' la obligación de vencer el 28 de marzo, de nuevo en casa, a Costa Rica, pero los Ticos sacaron un empate 1-1, importante para sus intereses.

De nueve puntos en tres juegos en casa, Honduras ya había perdido cinco y entre sus jugadores y cuerpo técnico se repetía la frase de consuelo, que también se escuchó en las dos eliminatorias pasadas para Sudáfrica 2010 y Brasil 2014: "todavía hay posibilidades de clasificar al mundial".

Después de tropezar como local ante Costa Rica, Honduras viajó a México, que lo goleó por 3-0 el 6 de junio en el estadio Azteca.

Contra el Tri se llegó a la mitad de la eliminatoria y Honduras solamente había sumado cuatro de quince puntos. La Federación Nacional de Fútbol ratificó a Pinto al frente del equipo y recalcaba que la posibilidad de llegar al Mundial de Rusia seguía viva.

La segunda ronda de la eliminatoria Honduras la abrió el 13 de junio con un agridulce empate 2-2 de visita ante Panamá.

El 1 de septiembre, también a domicilio, Honduras venció por 2-1 a Trinidad y Tobago, al único país que le ha ganado en la presente eliminatoria.

El triunfo ante los caribeños de nuevo puso a soñar a todos, con que el 5 de septiembre, de nuevo en casa, se le ganaría a Estados Unidos, rival del que no habían olvidado el 6-0 del choque de ida.

Pero Honduras falló en su patio: Estados Unidos le empató 1-1 y la dejó maltrecha en una eliminatoria en la que los norteamericanos también han sufrido.

EE.UU. es cuarta con nueve puntos, los mismos de Honduras, a la que supera solamente por diferencia de goles.

México, ya clasificada a Rusia, lidera con 18 puntos, seguida de Costa Rica con 15 y Panamá con 10, mientras que Trinidad y Tobago es última con tres.

A Costa Rica le falta un punto para asegurar su pase al Mundial, el que buscará asegurar, de local, el 6 de octubre contra Honduras, a la que solamente le sirve ganar los dos partidos que le restan, el segundo en casa contra México, cuatro días después.

Además, para asegurar su cupo directo a Rusia, Honduras no solo necesita vencer a Costa Rica y México, sino también que al menos Panamá y Estados Unidos pierdan un partido.

Otra posibilidad de Honduras es la repesca contra un país de Asia en su sueño de ir a un cuarto mundial, después del de España 1982.

En ocho encuentros de la eliminatoria Honduras ganó dos, empató tres y perdió tres, anotó nueve goles y recibió 16.

Hasta ahora en el equipo pocos han sobresalido pero el optimismo de sus integrantes se mantiene, comenzando por Pinto, que ha dicho que esta jornada será "de vida o muerte".

Germán Reyes