Paco Jémez dice que el Cruz Azul dio un paso adelante

Querétaro (México), 1 oct (EFE).- El español Paco Jémez, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró hoy que su equipo dio un paso adelante en el torneo Apertura del fútbol mexicano, pero el mérito es de sus jugadores.

"Hoy dimos un paso importante, aunque el mérito es de mis jugadores que han hecho todo, no solo en el gran partido de este domingo sino en la temporada", dijo el técnico en una conferencia de prensa al concluir el partido ganado por los Azules, 1-4 a los Pumas de la UNAM.

En Querétaro, centro del país, Pumas recibió a Cruz Azul en una sede alterna luego de que el Gobierno sugirió no jugar en la Ciudad de México como consecuencia del terremoto del pasado 19 de septiembre y aunque los universitarios salieron delante con gol de Luis Quintana, los Azules ganaron con dos anotaciones del chileno Martín Rodríguez y otras dos de su compatriota Felipe Mora.

"El equipo está más maduro y equilibrado, algo importante porque viene el último ramo de la temporada; atravesamos la parte del torneo en la que solo los buenos equipos se muestras", aseveró.

Con la victoria en Querétaro, Cruz Azul llegó a 18 unidades y subió al sexto lugar de la tabla de posiciones del Apertura con 18 puntos, seis menos que el líder Rayados de Monterrey.

"Supimos esperar y aprovechar las debilidades del rival", dijo al referirse a la victoria.

La victoria le llegó a Cruz Azul en el mejor momento, luego de haber sido goleado a mitad de semana 0-4 por el Pachuca, primera derrota del conjunto; al referirse a eso, el estratega aceptó que ese revés sirvió porque el equipo reaccionó.

"Sirvió porque nos regresó el espíritu competitivo que hizo que no bajáramos la guardia ", agregó.

Jémez llegó al equipo celeste, uno de los más emblemáticos del fútbol mexicano, para dirigir el pasado Clausura en el que el conjunto mostró buen fútbol pero aún así quedó fuera de la liguilla de los ocho mejores. Ahora el grupo trabaja para clasificarse y luego buscar el título de liga que no gana desde 1997.

"No nos podemos relajar", advirtió el manejador.