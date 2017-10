Venezuela vuelve a ser ´la Cenicienta´, pero mira el futuro con ilusión

Caracas, 2 oct (EFE).- La selección absoluta de fútbol de Venezuela retrocedió más de una década, a la época en la que arrastraba el mote de 'Cenicienta' de Sudamérica, con su decepcionante campaña en las eliminatorias del Mundial de Rusia, aunque mira el futuro con ilusión por la llegada de jóvenes figuras.

Los venezolanos apenas han sumado 8 puntos de 48 posibles a falta de dos jornadas. Sin más prisa que cumplir el calendario, recibirán a Uruguay y visitarán a Paraguay.

Los venezolanos no tenían una campaña tan decepcionante desde las eliminatorias del mundial de Francia 1998, cuando solo arañaron 3 empates en 16 fechas.

Y desde 2006 en adelante la Vinotinto dio razones para la ilusión. El bache se produjo en la liguilla para definir los clasificados a Rusia 2018.

Venezuela encajó hasta la decimosexta jornada 35 goles y su arma más letal, Salomón Rondón, del West Bromwich Albion, apenas ha aportado uno.

Otros jugadores que no eran esperados destacan. El delantero Josef Martínez, con 5, y el volante Rómulo Otero, con 4.

Para emprender el camino a Rusia la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) contrató a Noel Sanvicente, quien hasta entonces era considerado una suerte de 'Rey Midas del fútbol venezolano' al ganar todo lo que se jugaba dentro del país.

Pero pronto sus métodos fueron reprobados por la plantilla, que amenazó con una renuncia colectiva en caso de que permaneciera el entrenador.

Con el equipo roto no hubo tiempo para evitar el hundimiento.

Apareció, entonces, Rafael Dudamel, quien si mucho margen, eligió comenzar a poner a rodar un proyecto más ambicioso y de largo plazo.

Para Venezuela la mira está en la cita mundial de Catar 2022.

La apuesta se centra ahora en el rodaje que puedan dar a los juveniles que en junio pasado el mismo Dudamel llevó a la final del Mundial sub'20 disputado en Corea del Sur.

Dudamel ha dicho que su proyecto avanza con paso acelerado.

Para esta última doble jornada convocó a 9 jugadores de aquella selección sub'20 que tanto ilusionó al país, y dejó fuera de la lista a experimentados como el lateral del Málaga Roberto Rosales y el creativo del Chapecoense brasileño Luis Manuel Seijas.

La Vinotinto recibirá a Uruguay en el fronterizo estado de Táchira este 5 de octubre, y 5 días después cerrará su campaña en los pagos de Paraguay. Dos partidos de los que sus rivales necesitan sacar puntos

Uruguay escolta al líder Brasil con 27 unidades, pero tiene apenas 3 puntos de ventaja sobre el quinto puesto, que ocupa Argentina, por lo que el triunfo sobre los venezolanos es fundamental para sus aspiraciones.

Paraguay, en tanto, es séptimo con 21 unidades y necesita 'sumar o sumar' para conservar las esperanzas de clasificarse al Mundial.

La consigna ahora de la selección venezolana es quitarse antes del fin de las eliminatorias sudamericanas aquél traje de Cenicienta que tanto incomoda.