´Hasta siempre Vicente Calderón´ recoge todas las perspectivas del estadio

Madrid, 2 oct (EFE).- La periodista del diario As Patricia Cazón explora en el libro 'Hasta siempre Vicente Calderón' todas las perspectivas del antiguo estadio del Atlético de Madrid, que fue presentado este lunes, en el 51 aniversario de su inauguración, por la autora, con los exjugadores Adelardo Rodríguez y Milinko Pantic.

"Yo quería contar el campo desde muchos puntos de vista, no solo los que están dentro, también la gente que está fuera, que tiene muchas emociones", explicó la autora, que refleja en el volumen los puntos de vista de jugadores y exjugadores rojiblancos, pero también de personajes entrañable vinculados al club como el padre Daniel (sacerdote del club) o Margarita, quien depositaba en cada partido un ramo de flores en el córner derecho del fondo sur.

El volumen (editado por Plaza & Janés) recoge los testimonios de jugadores en activo como Gabi Fernández, Fernando Torres y Raúl García (ahora en el Athletic Club), con exjugadores como Roberto Rodríguez 'Rodri, Francisco Melo, el checo Tomas Ujfalusi, Antonio López, Adelardo Rodríguez, el serbio Milinko Pantic, el portugués Paulo Futre, el argentino Rubén 'Ratón' Ayala, Kiko Narváez, Ángel Mejías, Javier Irureta y el entrenador serbio Radomir Antic.

La autora estuvo acompañada en la presentación, en la sala de prensa del estadio, por el director del diario, Alfredo Relaño, autor del prólogo.

Relaño desveló que Cazón, natural de León, seguía al Barcelona antes de llegar a la sección del Atlético del periódico. "Un día vino aquí y vio la luz, vio un cartel que decía 'Bendita locura' y eso la transformó", comentó.

Por su parte, la autora de reconoció "nerviosa" y sorprendida por estar en el papel que habitualmente ocupan los entrenadores tras los encuentros del Calderón y explicó que lo más gratificante de escribirlo fue descubrir las "pequeñas conexiones" que se forman entre jugadores de unas y otras épocas del Atlético.

Adelardo habló sobre sus recuerdos del estadio, desde el debut contra el Valencia hace 51 años, con un estadio "al 60%" y resultado con empate 1-1.

"Gracias a Dios salió todo bien, menos el partido que empatamos. Se recuerda el gol de Luis, un gran compañero (...) Son muchos recuerdos, sobre todo para mí, pero no cabe duda que hemos ido a un estadio impresionante, que llama la atención y no creo que haya otro igual. Aquel va a ser un estadio de llamar mucho la atención", auguró sobre el nuevo Wanda Metropolitano.

Pantic recordó como su llegada fue "totalmente inesperada" y dijo que le da pena no haber podido estar más de las tres temporadas que jugó de rojiblanco.

"Este campo es diferente, es un campo que no sé cómo explicar. Yo soy poco de emociones, pero cuando entras, te pierdes, porque además del campo hay una afición espectacular", admitió el serbio, el único jugador del mundo que hizo "crecer flores en un córner cada partido", recordó la autora.

"El Calderón se irá pero el Manzanares seguirá siendo algo más que un río porque quedará nuestro corazón enterrado aquí, como diría Manuel Rivas", añadió Patricia Cazón.