Arena apuesta por Christian Pulisic como primera estrella de Estados Unidos

Houston (EE.UU.), 2 oct (EFE).- El entrenador de Estados Unidos, Bruce Arena, reiteró que el joven centrocampista Christian Pulisic tiene todas las condiciones para convertirse en la primera "súper estrella" del fútbol nacional.

Pulisic, quien cumplió 19 años el mes pasado, es ya un titular regular con el Borussia Dortmund en la Bundesliga, y lo mismo sucede con su condición en la selección que dirige Arena.

Su proyección ha alcanzado el punto en el que fue presentado en la revista noticiosa de la cadena nacional CBS, '60 Minutos', el domingo por la noche, donde Arena destacó que Pulisic puede unirse a la lista de los mejores jugadores del mundo.

"Te hace pensar que tal vez será el primer jugador estadounidense con el reconocimiento de súper estrella dentro del deporte de fútbol nacional e internacional", subrayó Arena. "Estaba deseando decir esto y ustedes deben tener sus reservas sobre ello, pero es un joven muy talentoso".

Al hablar sobre sus primeras impresiones de la primera vez que vio a Pulisic, Arena admitió: "Primero que todo, no piensas que es estadounidense. Es un cumplido. Luce natural en el terreno de juego, se mueve con gracia, es fuerte para su tamaño. Su velocidad es increíble, su primer toque es bueno".

Pulisic declaró que está prevenido sobre las expectativas que se despiertan en torno a su precoz éxito.

"Sí, pienso que es lo hacen los fans de Estados Unidos y los fans del futbol soccer, especialmente", dijo Pulisic. "Están buscando a la próxima estrella, al próximo jugador que se convierta en el 'rostro del futbol de Estados Unidos' y todas esas cosas que escucho cada año".

Pero, a pesar de un jugoso salario para su edad --8 millones anuales, como lo reportó 60 Minutos-- e historias que lo relacionan con clubes como el Real Madrid y el Liverpool, su familia aún trata de que conserve la humildad.

Pulisic reconoció que los únicos consejos que recibe de sus padres no son otros que no sea nunca "engreído", que calle, trabaje, y luche cada día más porque hasta ahora todavía no ha conseguido nada.

"Esa es mi realidad y la que trato de mantener cada día, trabajar y aprender al máximo, con humildad y el convencimiento que voy por el buen camino como persona y profesional", agregó Pulisic, que volverá a ser decisivo en los dos partidos que tiene que disputar Estados Unidos ante Panamá y Trinidad y Tobago de cara a la clasificación del Mundial de Rusia 2018.