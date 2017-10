Brasil entrena con Coutinho como titular y Thiago Silva en la zaga

Teresópolis (Brasil), 3 oct (EFE).- El regreso del delantero Philipe Coutinho a la titular y de Thiago Silva a la zaga fueron las dos grandes novedades del equipo que el seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', alineó hoy de cara al partido del jueves con Bolivia por las eliminatorias mundialistas.

Coutinho, que en los partidos con Ecuador y Colombia fue suplente en medio de la polémica por su supuesta marcha al Barcelona español, formó hoy junto a los posibles titulares en el entrenamiento hecho por la selección a dos días del partido con Bolivia en La Paz, su penúltimo compromiso por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Pese a que sólo abrió las puertas durante media hora para la prensa, Tite no escondió su posible formación titular en el entrenamiento que comandó este martes en la Granja Comary, la sede que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene en Teresópolis, a 91 kilómetros de Río de Janeiro.

Coutinho, que viene destacando con el Liverpool desde que finalmente fracasó la negociación para fichar por el Barcelona, integró el trío titular de atacantes con que Brasil posiblemente se medirá a Bolivia al lado de Neymar y Gabriel Jesús.

El jugador del Liverpool volvió a quedarse con la posición que Willian tuvo como titular en los dos últimos partidos de Brasil.

Las otras novedades en el entrenamiento de este martes fueron el regreso de Thiago Silva a la zaga en el lugar de Marquinhos, que fue el titular de la selección brasileña en los últimos diez partidos, y la confirmación de que Alex Sandro ocupará el cupo dejado por el lesionado Marcelo.

Tite, sin embargo, no confirmó si Thiago Silva se entrenó provisionalmente junto con los titulares para no sobrecargar a Marquinhos, que tan sólo desembarcó hoy en Brasil y está en buenas condiciones físicas.

El seleccionador sí adelantó que, continuando con los relevos en la capitanía del equipo, el centrocampista Casemiro del Real Madrid será el capitán de Brasil en el partido con Bolivia.

La Confederación también informó de que el centrocampista Diego, jugador del Flamengo y uno de los últimos convocados en llegar, será baja por lesión y no será sustituido por ningún otro jugador debido a que Brasil ya viaja con 23 futbolistas a Bolivia.

Según la entidad, Diego se presentó con dolores musculares en la pierna izquierda y, tras ser evaluado por el médico Rodrigo Lasmar y sometido a exámenes de imagen, se le encontró una pequeña lesión muscular que le impide jugar tanto contra Bolivia como frente a Chile el martes de la próxima semana en Sao Paulo.

Tras la llegada en la noche del lunes de cuatro jugadores y de otros cuatro en la mañana de este martes, Tite finalmente contó con todos sus convocados en el entrenamiento.

La Canarinha ya garantizó su boleto para el Mundial de Rusia 2018 y el primer lugar en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas.

Pese a ello, jugará con fuerza máxima sus dos últimos partidos por las eliminatorias para iniciar su preparación para el campeonato de Rusia, en el que quiere conquistar su sexto título mundial.

Brasil viajará mañana a la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, en donde pasará la noche ya que tan sólo tiene previsto llegar a La Paz pocas horas antes del partido para minimizar los efectos de la altitud.

La probable alineación de Brasil frente a Bolivia es la siguiente: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda y Alex Sandro; Casemiro, Paulinho y Renato Augusto; Coutinho, Neymar y Gabriel Jesús.