Carmena rechaza los insultos a Piqué: No queremos insultar sino aportar a la solución

Madrid, 3 oct (EFE).- La alcaldesa Manuela Carmena ha reiterado hoy que ante el desafío independentista en Cataluña que Madrid busca "aportar" a la solución de esta crisis y ha rechazado los insultos recibidos ayer por el jugador del Barcelona Gerard Piqué, durante un entrenamiento de la selección española en Las Rozas.

"No, yo quisiera que eso nunca más se repitiera, nosotros no queremos insultar a nadie", ha dicho hoy la regidora madrileña preguntada en un acto municipal sobre los últimos acontecimientos vividos en Cataluña.

La alcaldesa, que ha recordado que estos insultos no ocurrieron en Madrid, ha reivindicado la capital española como una ciudad "abierta, siempre dispuesta a tener la experiencia con el diferente".

Carmena ha asegurado que en el momento "muy crítico" que vive España Madrid quiere "mantener todos los lazos con Barcelona, con Cataluña y recomendar siempre política, trabajo de negociación, de escucha para que seamos capaces de salir de esta situación en la que estamos".

Madrid hará todo lo que esté en su mano para "erradicar la violencia", ha defendido hoy su primera edil.