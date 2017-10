Pinilla promete que ante Ecuador y Brasil se verá al mejor Chile

Santiago de Chile, 3 oct (EFE).- El delantero chileno Mauricio Pinilla prometió hoy que en los partidos ante Ecuador y Brasil, en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, se podrá ver la mejor versión de Chile.

"Vamos a ver al mejor Alexis Sánchez, al mejor Claudio Bravo, al mejor Arturo Vidal, al mejor Jorge Valdivia", manifestó Pinilla a los periodistas tras el entrenamiento matinal de la Roja de cara al encuentro del próximo jueves contra Ecuador, en Santiago, y ante Brasil, el próximo día 10 en Sao Paulo.

Chile llega en una incómoda situación a ambos encuentros, en el sexto lugar y fuera de la zona de clasificación al Mundial, tras caer en las jornadas anteriores por goleada ante Paraguay en Santiago (0-3) y frente a Bolivia en La Paz (1-0), mostrando un pobre nivel de juego.

Para mantener algunas posibilidades, el equipo que dirige Juan Antonio Pizzi debe necesariamente derrotar a Ecuador y rescatar al menos un punto ante Brasil, lo que nunca ha logrado como visitante.

En ese contexto, Mauricio Pinilla señaló que Chile debe trabajar "el tema psicológico para afrontar dos partidos fundamentales", para fortalecer las cosas positivas del equipo y no forzar cambios que puedan resultar perjudiciales.

"El programa que hemos tenido nosotros a lo largo de los años, entre mundiales y copas, la conexión entre el cuerpo técnico y los jugadores, es la misma. Creo que cambiar un programa en base al momento que estamos viviendo es difícil", precisó.

Sobre la supuesta tensión que ha provocado en la plantilla la marginación del volante Marcelo Díaz, dijo que se debe respetar la decisión del técnico y culpó a la prensa de la polémica, admitiendo que en lo personal es cercano a Díaz.

"El trabajo de ustedes es agarrarse de cosas mínimas que nos hagan distraer. Pero tenemos una mentalidad muy positiva, nos estamos jugando una maravillosa posibilidad de ir al mundial".

Afirmó además que Pizzi "tiene las capacidades necesarias" para reestructurar el medio campo de la Roja, afectado por las bajas del propio Díaz; Charles Aránguiz, por lesión y la duda de Pedro Pablo Hernández, afectado también por problemas musculares.

"A mí me gustaría jugar hasta los 60 años", dijo sobre el desgaste que se observa en algunos jugadores y la necesidad de recambio que proclaman algunos medios de prensa, y añadió que a nadie en la selección se le ha pasado por la cabeza quedar afuera del Mundial.

"A nadie le gustaría terminar de mala manera, pero cuando hay grupos exitosos, terminan generalmente mal. Ojalá no sea el caso, porque cuando hay una generación importante, luego viene un bajón", dijo.

"El grupo se va a sobreponer a esa historia y vamos a tratar que las hermosas carreras de estos compañeros se puedan terminar con otro mundial", añadió.

Pizzi pudo contar hoy con todos los convocados, incluidos los lesionados Aránguiz y Hernández, que están en observación, y Gary Medel, el último en incorporarse a la concentración.