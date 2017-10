Putin considera "inaceptables" los retrasos en infraestructuras mundialistas

Moscú, 3 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, consideró hoy "inaceptables" los retrasos en la construcción de infraestructuras deportivas y de transporte con vistas al Mundial de Rusia 2018.

"La cuestión más actual es la preparación de las infraestructuras. Para empezar, los retrasos en los preparativos para el Mundial son inaceptables", dijo.

Putin reconoció que hoy supervisó las maquetas de las infraestructuras con los gobernadores de las regiones en las que se encuentran las once ciudades sede.

"En general, todo es muy satisfactorio, pero, de todas formas, existen algunos retrasos", subrayó y llamó a los gobernadores a no "relajarse" y pensar que "ya está todo hecho".

En respuesta, el viceprimer ministro y presidente de la Unión de Fútbol de Rusia (UFR), Vitali Mutkó, aseguró que los retrasos "no tienen una carácter crítico".

Como pudo comprobar Efe en una gira por los estadios organizada por la FIFA, el centro de todas las críticas es el estadio de Samara, donde se celebrará uno de los cuartos de final.

Las autoridades se escudaron en las nuevas exigencias de la FIFA, factores climáticos y la complejidad del proyecto, pero la prensa habla directamente de negligencia, ya que el plazo de entrega es diciembre de este año.

A esto se suma los problemas de transporte, ya que, a diferencia de otras ciudades, el aeropuerto está lejos de la ciudad.

A su vez, Putin urgió hoy a revisar el plan de uso de las infraestructuras deportivas después del Mundial tomando en cuenta la experiencia de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi e insistió en que la cantidad de entradas baratas debe ser "la máxima posible".

Como en todos los Mundiales o Juegos Olímpicos, el legado de Rusia 2018 es una de las principales preocupaciones de los organizaciones, pero se trata de una intriga que no se resolverá hasta que concluya el torneo.

Algunos estadios, como Yekaterimburgo y Saransk, reducirán su aforo hasta los 30.000 asientos, ya que sus equipos ni siquiera figuran en la máxima categoría del fútbol nacional, mientras ciudades como Sochi ni siquiera tienen tradición futbolística.

Según la mayoría de expertos, Rusia encara la recta final de los preparativos para el Mundial de fútbol con la lección bien aprendida de los errores cometidos por Brasil, con cinco estadios ya listos.

El plazo límite para la inauguración de los estadios es mayo, ya que la FIFA quiere que acojan varios partidos de liga rusa o amistosos antes del Mundial y, de hecho, el 9 de mayo de 2018 la final de la Copa de Rusia se celebrará en Volgogrado.