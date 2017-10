La revolución digital, desafío para clubes de fútbol, instituciones y marcas

Madrid, 3 oct (EFE).- La revolución digital representa un gran desafío para los clubes de fútbol, las instituciones deportivas y las marcas vinculadas a este deporte, según coincidieron los participantes en el foro 'Comunicación, Fútbol y Gestión Deportiva' organizado este martes en Madrid.

La digitalización de la sociedad y su implicación en el mundo del fútbol, con la especial relevancia de las redes sociales, ha sido el cauce final de un debate que ha ofrecido perspectivas desde el punto de vista de la administración, las marcas, los clubes de fútbol y los entrenadores.

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete abrió la jornada junto al presidente del diario digital 'El Español', Pedro J. Ramírez, y el director general de la casa de apuestas Sportium, organizadores del encuentro, haciendo una defensa de la buena gobernanza y la integridad en el deporte.

Lete defendió las medidas puestas en marcha para mejorar la transparencia de federaciones deportivas, la lucha contra la corrupción, los amaños de resultados y el dopaje, así como anunció que la ley que sustituya a la Ley del Deporte de 1990 buscará ahondar en esas prioridades.

"La próxima reforma legal tendrá que buscar los mayores consensos posibles, nuevas prácticas de buena gobernanza y una cultura de transparencia y financiación sostenible. Nuevos instrumentos de control y contrapoder, mayor sometimiento público, y debe hacerse entendiendo que nada está por encima de la ley y sabiendo que la limpieza del deporte avala su credibilidad", aseguró.

La intervención del presidente del CSD dio paso a una mesa redonda que inició el máximo responsable de Sportium, Alberto Eljarrat, explicando que las casas de apuestas digitales están entre los grandes patrocinadores del fútbol español pese a que su tamaño aún "no justifica esa inversión" y recordando que estas empresas son "víctimas" de los amaños y "un gran aliado" para evitarlos.

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, hizo un recorrido de la "transformación" del fútbol desde la construcción del estadio Santiago Bernabéu a la actual revolución digital, en la que el club blanco se comunica con "más de 300 millones de aficionados de todo el mundo" a través de las redes.

No obstante, el crecimiento económico del fútbol español está "en riesgo" por las amenazas a la integridad como los amaños de partidos o la predeterminación de los resultados, según dijo el director de Integridad de LaLiga, Alfredo Lorenzo, que explicó como la patronal de clubes trabaja en la prevención y formación, así como en el seguimiento y la denuncia de posibles casos.

El exfutbolista Rubén de la Red, actualmente entrenador y comentarista futbolístico, habló sobre cómo se ha transformado la figura del técnico. "Ahora no solo debes gestionar el fútbol, también otros aspectos como comunicación, prensa, aspectos médicos, institucionales", comentó.

El director ejecutivo de la empresa de mercadotecnia '380 around marketing', Carlo Cutropía, recordó que la industria deportiva y la del entretenimiento suponen en conjunto cerca del 6% del Producto Interior Bruto español, y las marcas asociadas deben vincular el entretenimiento real del fútbol con el virtual de las redes.

Por último, el experto en gestión de marcas y exdirector general de Innovación de LaLiga, Nacho Martínez Trujillo, fue el encargado de alimentar el debate al cuestionar el futuro del fútbol como producto televisivo para las generaciones futuras, más vinculadas al consumo a través del teléfono móvil.

"El futuro no es la televisión, el fútbol siempre ha tenido al ventaja del tiempo real, pero esta es la generación Netflix, la gente quiere ver lo que quiere en el momento que quiere", dijo Martínez Trujillo, que apostó por seguir el camino de la NBA de baloncesto estadounidense y buscar la conexión con los aficionados, especialmente los más jóvenes.

Los ponentes coincidieron en los esfuerzos de sus instituciones para acercarse al público digital y también rechazaron que el fútbol se mezcle con la política, al respecto de los recientes acontecimientos en Cataluña que provocaron que el Barcelona-Las Palmas se jugara a puerta cerrada y el Nástic-Barcelona B no se disputara.

"Dos partidos este fin de semana tuvieron una afectación cuando no había motivo para hacerlo. La afectación es real, no sé la repercusión económica que tendrá, pero igual que España hoy en día está siendo titular en todos los medios de comunicación a nivel mundial, el fútbol se ve afectado, y el domingo parte de las noticias que se ven en el mundo fueron sobre esos partidos. Preocupación y afectación hay", admitió Lorenzo, director de Seguridad e Integridad de LaLiga.