Argentina y Perú se enfrentan para poner un pie en el Mundial de Rusia 2018

Buenos Aires, 4 oct (EFE).- La selección argentina de fútbol, quinta y en zona de repesca, recibirá a la de Perú, cuarta y en clasificación directa, este jueves a las 20.30 local (23.30 GMT) en la Bombonera en la decimoséptima y penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

Si Argentina gana se asegurará terminar las eliminatorias, al menos, en la zona de repesca ante Nueva Zelanda. En cambio, si pierde ya no dependerá de sí misma para acceder a la zona de clasificación directa.

Perú, por su parte, sellará su pasaje para Rusia si vence a la Albiceleste y volverá a jugar una Copa del Mundo después de 35 años.

A falta de dos jornadas, Argentina es quinta con 24 puntos, detrás de Brasil (ya clasificado con 37 unidades), Uruguay (27), Colombia (26) y Perú (24). Le siguen Chile (23), Paraguay (21), Ecuador (20), Bolivia (13) y Venezuela (8).

Argentina-Perú, Colombia-Paraguay y Chile-Ecuador se enfrentarán al mismo tiempo.

La Albiceleste llega a ese trascendental cruce con solo dos días de entrenamientos con toda su plantilla: los dos de este martes y los dos previstos para hoy.

El seleccionador, Jorge Sampaoli, probó cuatro alineaciones distintas durante las prácticas del martes.

Los únicos que estuvieron siempre presentes en el equipo titular fueron el portero Sergio Romero, los defensas Gabriel Mercado y Nicolás Otamendi y el delantero y capitán Lionel Messi.

El único de los citados por Sampaoli que estará presente es el delantero del Manchester City Sergio Agüero, que el pasado jueves sufrió un siniestro vial en Holanda cuando el taxi en el que viajaba chocó contra un poste.

En Perú, por su parte, la principal novedad es la casi segura incorporación del centrocampista del Granada Sergio Peña a la alineación titular.

En el entrenamiento de este martes Peña ocupó en el centro del campo el lugar en el que habitualmente se desempeña Christian Cueva, uno de los cuatro suspendidos.

Los otros sancionados son el defensa Christian Ramos, el centrocampista Paolo Hurtado y el extremo derecho André Carrillo.

En lugar de Ramos estará Miguel Araujo, quien ya fue titular en el partido que Perú ganó por 2-1 a Uruguay, mientras que en el puesto de Carrillo reaparecerá Andy Polo.

Además, sufrió la baja a último minuto del delantero Iván Bulos, quien fue reemplazado por Yordy Reyna.

La buena noticia es que los delanteros Jefferson Farfán y Raúl Ruidiaz, así como el zaguero Alberto Rodríguez, se recuperaron de sus problemas musculares.

La clasificación del equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca se volvió una cuestión de Estado, tras 35 años sin estar presente en un Mundial, e incluso el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, se refirió al tema.

"Perú-Argentina es obviamente difícil. Yo espero que ganemos los dos partidos, pero no me voy a aventurar a hacer apuestas. Tenemos que ir al Mundial", dijo el mandatario este martes.

En la última jornada, que se jugará el martes 10, Argentina visitará a Ecuador y Perú recibirá a Colombia.

- Alineaciones probables:

Argentina: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Federico Fazio, Nicolás Otamendi; Enzo Pérez, Lucas Biglia, Ever Banega, Emiliano Rigoni; Lionel Messi, Mauro Icardi y Ángel Di María.

Seleccionador: Jorge Sampaoli

Perú: Carlos Cáceda; Aldo Corzo, Miguel Araujo, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; Andy Polo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Édison Flores; Sergio Peña y Paolo Guerrero.

Seleccionador: Ricardo Gareca.

Árbitro: El brasileño Wilton Sampaio, asistido por sus compatriotas Kleber Lucio Gil y Bruno Boschilia.

Estadio: Alberto J. Armando, conocido como 'la Bombonera', con capacidad para unos 49.000 espectadores.

Hora: 20.30 local (23.30 GMT).