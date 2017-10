Bolivia se juega el orgullo ante un Brasil clasificado al Mundial

La Paz, 4 oct (EFE).- Las selecciones de Bolivia y Brasil protagonizarán en los 3.600 metros de altitud de La Paz un duelo de eliminatorias en el que la primera buscará el triunfo por una cuestión de orgullo ante un equipo que ya tiene garantizado el pase al Mundial Rusia 2018.

La Verde, penúltima en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas con 13 puntos, recibirá este jueves a la Canarinha, líder con 37 unidades, en el estadio Hernando Siles, en la fecha 17.

Bolivia está consciente del poderío de su rival, pero confía en que podrá hacerse respetar en casa y repetir el triunfo de 2009, cuando venció a Brasil por 2-1 en las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010.

El equipo boliviano no ha perdido en los tres últimos partidos de eliminatorias que jugó como local y apunta a conservar esa racha, pese a no poder contar con su entrenador, Mauricio Soria, suspendido por dos fechas por "conducta antideportiva" con sus rivales en el partido en que la Verde derrotó por 1-0 a Chile en la jornada 16.

Soria consideró injusta la sanción, pero expresó su confianza en que sus dirigidos tendrán un buen desempeño.

Se prevé que sean titulares el portero internacional Carlos Lampe, y los artilleros Juan Carlos 'Conejo' Arce, Marcelo Martins Moreno y Juan Eduardo Fierro.

Los locales no podrán contar con Jhasmani Campos, ni Alejandro Chumacero, el primero por acumulación de tarjetas amarillas y el segundo porque fue expulsado en el lance con Chile.

Aunque ya tiene garantizado el boleto para el Mundial de Rusia 2018, la Canarinha ha anticipado que jugará con fuerza máxima sus dos últimos partidos de eliminatorias para iniciar su preparación para el mundial, en el que quiere conquistar su sexto título.

El equipo brasileño llegará en las próximas horas a Santa Cruz (este), situada a 400 metros de altitud, y viajará a La Paz horas antes del partido para minimizar los efectos de la altitud.

Las principales novedades en el once que previsiblemente presentará Adenor Leonardo Bachi 'Tite' en el encuentro son el delantero Philipe Coutinho y el zaguero Alex Sandro.

Es probable que Coutinho acompañe en la línea atacante a Neymar y Gabriel Jesús, mientras que Alex Sandro ocupará el espacio dejado por Marcelo, aquejado por una lesión.

Aunque Thiago Silva ha entrenado junto con los titulares, aún no está confirmada su inclusión en el elenco titular en lugar de Marquinhos, quien llegó a Brasil recién el martes, pero se encuentra en buenas condiciones físicas.

'Tite' sí ha confirmado que el centrocampista Casemiro, del Real Madrid, será el capitán de la 'verdeamarela' ante Bolivia.

Brasil sentirá la ausencia de Diego, afectado por una lesión en la pierna izquierda que le dejó al margen de la convocatoria.

Alineaciones probables:

Bolivia: Carlos Lampe; Ronald Raldes, Gabriel Valverde, Luis Gutiérrez, Diego Bejarano, Leonel Morales; Leonel Justiniano, Juan Carlos Arce, Raúl Castro; Marcelo Martins Moreno y Juan Eduardo Fierro.

Entrenador: Mauricio Soria.

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva o Marquinhos, Miranda y Alex Sandro; Casemiro, Paulinho y Renato Augusto; Coutinho, Neymar y Gabriel Jesús

Entrenador: Adenor Leonardo Bachi 'Tite'.

Árbitro: el argentino Fernando Rapallini, asistido en las bandas por sus compatriotas Diego Bonfa y Gabriel Chade.

Estadio: Hernando Siles, de La Paz, situado a más de 3.600 metros de altitud.

Hora: 16:00 local (20.00 GMT).