Chile y Ecuador queman sus últimos cartuchos para llegar a Rusia 2018

Santiago de Chile, 4 oct (EFE).- Chile y Ecuador se enfrentarán este jueves en Santiago en un partido fundamental para el objetivo compartido de llegar al Mundial, una meta aún lejana para ambas, que están fuera de los puestos de clasificación directa a Rusia 2018.

Será un partido a cara o cruz cuyo resultado dejará damnificados en algún bando. A dos partidos del final de la liguilla sudamericana, el margen de error es prácticamente inexistente.

Chile llega a la cita en el sexto lugar con 23 puntos, tres más que Ecuador, que marcha octava y se abraza a la calculadora para analizar sus posibilidades de clasificación.

A los ecuatorianos, que debutan con el argentino Jorge Célico en el banquillo, solamente les sirve sumar los tres puntos para seguir soñando con Rusia.

La Roja tiene algo más de margen si el resto de resultados acompañan, aunque el panorama de apostar todo a la última jornada a domicilio frente a Brasil no invita al optimismo.

Por si la situación no fuese bastante delicada, el seleccionador Juan Antonio Pizzi tiene algunas bajas importantes y prepara un once con novedades.

La ausencia más destacada es la del lesionado Charles Aránguiz, una pieza clave en la medular de la Roja. Sin la presencia de Marcelo Díaz, que no fue convocado por Pizzi, el centro del campo chileno ofrecerá un aspecto poco habitual.

Pedro Pablo Hernández, que apura la recuperación de una lesión muscular, será el encargado de engrasar el juego chileno con el apoyo del incombustible Arturo Vidal y Francisco Silva, que tiene un perfil más defensivo y de corte.

La gran novedad puede ser la presencia de Jorge Valdivia en la media punta. Si eso se concreta, sería la primera vez que el actual jugador del Colo Colo es titular con Pizzi en el banquillo.

Para Ecuador, el duelo marcará el debut de Jorge Célico en el banquillo y la prueba para un plantel que sufrió una profunda remodelación tras la polémica salida de Gustavo Quinteros.

Célico ha apostado por futbolistas del torneo local en detrimento de los que juegan en el extranjero, pero sus principales bazas para superar a Chile siguen siendo 'foráneos' como Antonio Valencia y el ariete Enner Valencia.

- Alineaciones probables:

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Eugenio Mena; Arturo Vidal, Pedro Pablo Hernández, Francisco Silva, Jorge Valdivia; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Seleccionador: Juan Antonio Pizzi.

Ecuador: Máximo Banguera; Pedro Pablo Velasco, Darío Aimar, Robert Arboleda, Leonel Ramírez; Antonio Valencia, José Francisco Cevallos, Jefferson Orejuela, Renato Ibarra; Enner Valencia y Roberto Ordóñez.

Seleccionador: Jorge Célico.

Árbitro: Sandro Ricci (BRA).

Estadio: Monumental, en Santiago.

Hora: 20.30 local (23.30 GMT).