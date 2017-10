Colombia, a sellar ante Paraguay su clasificación a Rusia 2018

Barranquilla (Colombia), 4 oct (EFE).- La selección Colombia, tercera con 26 puntos en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018, buscará este jueves en Barranquilla sellar su clasificación ante Paraguay, que tendrá su última oportunidad de seguir con opciones de ir a la Copa del Mundo.

Para asegurar su boleto, Colombia tendrá que ganar y esperar que Chile empate o pierda frente a Ecuador en el Estadio Monumental de Santiago.

Los paraguayos, séptimos con 21 unidades, están obligados a ganar para definir su clasificación contra Venezuela en Asunción, en la última jornada el próximo martes, ya que otro resultado sentenciará su eliminación.

Colombia, dirigida por el argentino José Pekerman, estará en el campo del estadio Metropolitano de Barranquilla comandada por el goleador Radamel Falcao García, del Mónaco francés; el centrocampista James Rodríguez, del Bayern Múnich alemán; y David Ospina, portero del Arsenal inglés.

El extremo Juan Guillermo Cuadrado, por el contrario, está en duda por una lesión de tobillo que sufrió en el partido de la Liga de Campeones de Europa entre el Juventus y el Olympiacos.

De no recuperarse Cuadrado, las alternativas están en uno de los goleadores del fútbol colombiano, el delantero Yimmi Chará, del Junior de Barranquilla, o el centrocampista Edwin Cardona, del Boca Juniors.

En la primera línea de la mitad del campo se perfilan como titulares Carlos Sánchez, del Fiorentina, y Wilmar Barrios, del Boca Juniors.

En la defensa, el estratega argentino parece haberse decantado por los centrales Davinson Sánchez, del inglés Tottenham, y Cristian Zapata, del Milán.

Radamel Falcao, que llega en racha goleadora y como máximo anotador de la liga francesa, cree que Colombia debe jugar tranquila pero espera que se pueda anotar en los primeros minutos.

"Quizás el público desea que se defina rápidamente el partido, pero hay que tener tranquilidad, somos conscientes de que esto dura 90 minutos y ojalá podamos marcar pronto, pero si no, hay que tener paciencia", detalló 'el Tigre'.

Los paraguayos, que vienen de ganarle por 0-3 a Chile como visitantes y de perder por 1-2 con Uruguay en Asunción, no contarán con su delantero Miguel Almirón, ausente por lesión, quien será reemplazado por Antonio Sanabria, la revelación del Real Betis español, o por el veterano Óscar 'Tacuara' Cardozo, del Libertad.

El seleccionador paraguayo, Francisco 'Chiqui' Arce, tampoco tendrá disponibles al goleador Lucas Barrios y el centrocampista Cristian Barrios, ambos lesionados, mientras que los defensas Paulo Da Silva, del Libertad, y Junior Alonso, del francés Lille, están ausentes por suspensión.

El combinado guaraní comenzó su preparación para enfrentar a Colombia desde el pasado domingo en Barranquilla y es consciente de que la de este jueves será la última oportunidad para regresar a la Copa del Mundo, luego de la ausencia en la edición de Brasil 2014.

- Alineaciones probables:

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Davinson Sánchez, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez; Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao García.

Seleccionador: José Pekerman.

Paraguay: Antony Silva; Bruno Valdez, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Miguel Samudio; Jorge Moreira, Víctor Cáceres, Richard Ortiz, Óscar Romero; Derlis González y Antonio Sanabria.

Seleccionador: Francisco Arce.

Árbitro: el brasileño Ricardo Marques, asistido por sus compatriotas Rodrigo Correa y Guilherme Dias.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Hora: 18.30 local (23.30 GMT).