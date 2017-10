Corinthians y Deportivo se enfrentan por una buena causa

A Coruña, 4 oct (EFE).- El Corinthians brasileño y el Deportivo se enfrentarán por una buena causa este jueves en el estadio de Riazor a las 20 horas (18.00 GMT) con la decimonovena edición del Memorial Moncho Rivera en juego.

El partido, impulsado por el club local Victoria y por el patrocinador común de Corinthians y Deportivo, Hijos de Rivera (Estrella Galicia), ha sido presentado este miércoles en la ciudad gallega y los organizadores se han marcado como objetivo superar la recaudación de la anterior edición, cuya taquilla ascendió a 37.020 euros.

El año pasado, en el que se midieron el Superdépor y el Eurocelta en un derbi nostálgico, el dinero recaudado fue a parar, a partes iguales, a la Cocina Económica de A Coruña y la Fundación Curemos el Parkinson, mientras que la edición de este año será para la Cocina Económica y el Banco de Alimentos de A Coruña.

El presidente del Victoria, Juan Vázquez, se mostró "encantado" de poder contar en el torneo con "un exponente de la escuela brasileña" y agradeció que el Deportivo les arrope "un año más".

También expresó su agradecimiento a la empresa Hijos de Rivera porque sin ella "sería impensable organizar un evento de esta magnitud".

Recordó que Moncho Rivera, que da nombre al torneo, "era un benefactor confeso" y eso se mantiene en el carácter "benéfico" de este evento.

También recordó a Alberto Martí, presidente de Cocina Económica de A Coruña, recientemente fallecido, a quien se rendirá homenaje en el torneo.

"Mañana no solo es un Dépor-Corinthians, es un partido por una buena causa, por ayudar a instituciones indispensables en la ciudad", indicó el dirigente, quien recordó que los precios son populares, de entre 5 y 10 euros.

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, hizo hincapié en la trascendencia de los proyectos que emprende la "sociedad civil" y su capacidad de "unirse para ayudar a la gente" en "unos días tristes en que la política no es capaz de dar respuesta".

"Pedimos que la gente apoye por una buena causa y acuda y, si no puede acudir, que haga una donación y que las empresas también donen e inviten a los empleados", señaló el dirigente, quien anunció que el Deportivo, "además de ayudar en la organización, hará una aportación económica".

Carlos Nujud, responsable del fútbol base del Corinthians, se mostró "muy honrado con la invitación" para participar en un partido que tiene una "causa noble".

"Ganaremos de goleada todos por la causa del partido. Debe ser un partido festivo, de causa noble y el resultado es lo de menos porque lo importante es la solidaridad", apuntó.

El cuadro paulista, líder absoluto del Campeonato Brasileño de fútbol, visitará al Deportivo con un equipo formado por jóvenes talentos, jugadores profesionales que buscan su espacio con la camiseta albinegra.

El consejero delegado de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, se emocionó al recordar la figura de su padre, que da nombre al Memorial y que "colaboraba con muchas asociaciones sin decir nada, de una forma sorda y sin llamar la atención".

"Nosotros tenemos un torneo espectacular. Nunca soñé con tener un torneo de este nivel", dijo el empresario, quien abogó por "batir el récord de recaudación" en esta edición.