Libertad apuesta a una segunda vuelta perfecta tras los malos resultados en la primera

Asunción, 4 oct (EFE).- El comienzo este fin de semana de la segunda vuelta del Torneo Clausura de Paraguay es para el Libertad, campeón del Apertura, una oportunidad para redimirse de la mala primera rueda en la que apenas ganó tres encuentros de once jugados y es séptimo a siete puntos del líder, el General Díaz.

La idea de resarcimiento tiene como punto de partida el encuentro de este sábado a domicilio contra Rubio Ñu, noveno en la tabla, por la duodécima jornada.

El portero uruguayo del Gumarelo, Rodrigo Muñoz, destacó este miércoles en rueda de prensa esa necesidad del equipo de mejorar sus actuaciones en la liga local, donde apenas han conseguido una victoria en los últimos cinco partidos.

"Venimos de una derrota, no hicimos una buena primera rueda, eso está más que claro, pero hay que mirar hacia adelante y tratar de corregir todos los errores que hemos cometido y pensar en hacer una segunda rueda mucho mejor", indicó.

Si bien el guardameta charrúa no ha estado presente por lesión en la mayoría de los envites de Libertad en lo que va de semestre, su vuelta bajo los palos hace dos fechas tampoco ha servido para evitar las derrotas del Gumarelo.

En ese sentido, Muñoz destacó que deben seguir trabajando y "corregir errores" para propiciar un cambio en la tendencia que les tiene lejos de la lucha por el campeonato, que actualmente está con cinco equipos luchando por la cabeza del Clausura con una diferencia de solo tres puntos.

"Obviamente, no estamos pasando por un buen momento en el campeonato local, pero yo creo que vamos a salir adelante. Vamos a hacer una segunda rueda perfecta", afirmó Múñoz.

"No estamos en la posición que nosotros queremos, estamos en un club que te exige pelear el campeonato siempre y sabemos que hay que salir en busca de eso en la segunda parte (de la liga)", agregó.

Además, el conjunto dirigido por el español Fernando Jubero ha perdido la seña de identidad que les llevó a obtener el campeonato Apertura el pasado junio: la eficacia en casa.

Sin embargo, la mala actuación del Libertad en el torneo local no ha sido replicada en la Copa Sudamericana, en la que el Gumarelo se enfrentará en Asunción a finales de octubre contra el Racing argentino en el partido de ida de los cuartos de final.