Mel cita a 20 jugadores para el amistoso con el Corinthians

A Coruña, 4 oct (EFE).- El entrenador del RC Deportivo, Pepe Mel, ha citado a 20 jugadores para la XIX edición del Memorial Moncho Rivera, que le enfrentará este jueves al Corinthians brasileño en el estadio de Riazor a las 20 horas (18.00 gmt).

El técnico no puede contar en el partido con los porteros del primer equipo Rubén Martínez, lesionado, y los internacionales Przemyslaw Tyton (Polonia) y Costel Pantilimon (Rumanía), por lo que ha citado a dos guardametas de las categorías inferiores, el nigeriano Francis Uzoho y el juvenil Pablo Brea.

Además, ha convocado a los jugadores del filial Edu Expósito, Óscar Pinchi y Carlos López para completar la convocatoria de 20 futbolistas.

La lista de bajas la completan los internacionales Celso Borges (Costa Rica), Florin Andone (Rumanía), Fede Valverde (Uruguay) y Fabian Schär (Suiza); y los lesionados Adrián López, Carles Gil y Pedro Mosquera.

Mel aprovechará el partido para dar minutos a los futbolistas que menos participación han tenido en las siete primeras jornadas de LaLiga Santander, entre ellos, el central Raúl Albentosa, que aún no se ha estrenado esta temporada en partido oficial, o Gerard Valentín, que debutó el pasado sábado ante el Getafe.

El partido lo arbitrará el coruñés de Segunda División Rubén Eiriz Mata y las entradas para la cita, que es benéfica, están a la venta por 5 y 10 euros en función de la grada.