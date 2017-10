Tite alineará al tridente Neymar-Gabriel Jesús-Coutinho

Teresópolis (Brasil), 4 oct (EFE).- El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', anunció hoy la alineación que presentará este jueves ante Bolivia, en la penúltima jornada de la fase de clasificación sudamericana del Mundial 2018, que estará liderada en ataque por el tridente Neymar-Gabriel Jesús-Coutinho.

Tité la confirmó en el último entrenamiento del equipo horas antes de su viaje a Santa Cruz de la Sierra.

Brasil no vence a Bolivia desde hace varios años en los 3.600 metros de altitud de La Paz y Tite quiere poner fin a esa racha con una formación ofensiva.

Tras comandar una serie de ejercicios de calentamiento en la Granja de Comary, la sede que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene en Teresópolis, ciudad serrana situada a 91 kilómetros de Río de Janeiro, Tite se reunió con el equipo que ya anunció como titular, le dio una serie de orientaciones y trabajó el posicionamiento de los jugadores tanto en el ataque como en la defensa.

El estratega hizo énfasis en cómo todo el equipo tiene que defender y estar preparado para anticiparse a una mayor velocidad del balón en La Paz como consecuencia de la altitud.

Además del ingreso de Philippe Coutinho en el once inicial, las otras novedades en la alineación titular de Brasil son el regreso de Thiago Silva a la zaga en el lugar de Marquinhos, que fue el titular de la selección en los últimos diez partidos, y la confirmación de Alex Sandro como lateral en lugar del lesionado Marcelo.

Brasil saldrá a la cancha en La Paz con Alisson en la portería, una línea de cuatro defensores con Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda y Alex Sandro, un trío de centrocampistas integrado por Casemiro, Renato Augusto y Paulinho, y el tridente ofensivo con Neymar, Coutinho y Gabriel Jesús.

Tite adelantó que puede usar gran parte de la misma formación frente a Chile en Sao Paulo el próximo martes, en el último partido de Brasil den la fase de clasificación mundialista, aunque ya señaló al menos un cambio, pues Ederson sustituirá a Alisson en la portería.

El seleccionador ha dejado claro que, pese a que Brasil ya garantizó con anticipación su boleto para el Mundial de 2018 y el primer lugar en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, está trabajando con el equipo que puede llevar a Rusia para no perder tiempo a nueve meses de la competición.

Casemiro, jugador del Real Madrid y que será el capitán de Brasil en el partido del jueves, afirmó que todos los jugadores viajan con la intención de alcanzar una victoria y de hacer su mayor esfuerzo en La Paz, incluso porque aún tienen que confirmarse en el equipo que puede ser convocado para el Mundial de Rusia, en el que, según Tite, aún hay cupos abiertos.

En la víspera del partido en La Paz, los jugadores de Brasil se despertaron temprano para someterse a varios exámenes físicos y médicos de rutina y hacia las 10.00 hora local (13.00 GMT) ya estaban en la cancha principal de la Granja Comary para el último entrenamiento antes de viajar.

Brasil tiene previsto almorzar en Teresópolis y dirigirse al comienzo de la tarde a Río de Janeiro, desde donde embarcará con rumbo a Santa Cruz de la Sierra, ciudad boliviana donde dormirá antes del partido.

La Canarinha sólo llegará a La Paz pocas horas antes del compromiso en un intento de minimizar los efectos de la altitud.