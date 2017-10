0-1. Dinamarca acaricia la repesca tras ganar en Montenegro

Redacción deportes, 5 oct (EFE).- Dinamarca, con un gol de Eriksen, logró un triunfo en Podgorica que deja en sus manos la segunda plaza del grupo y el pase a la repesca al Mundial, mientras Montenegro queda a expensas de una difícil carambola.

A los daneses les basta con empatar en casa contra una Rumanía ya sin opciones para ser segundos y acceder casi seguro al 'play off'. Los balcánicos necesitan una derrota escandinava y ganar a domicilio a Polonia, líder de grupo con tres puntos de ventaja.

Los dos equipos llegaban de tres victorias seguidas y empatados a puntos y a diferencia de goles, por lo que el partido tenía casi pinta de una final, más para los daneses, que habían perdido en la ida por un gol, obra de Beciraj, hoy ausente por sanción, al igual que Jorgensen en el equipo rival.

Montenegro arrancó con más brío frente a una Dinamarca imprecisa, pero sin llevar peligro real, solo un tiro desviado del lateral Tomasevic a la media vuelta, al que respondió luego Sisto con un trallazo que detuvo en dos tiempos Petkovic.

En un partido lleno de nervios e imprecisiones el 0-1 llegó en una jugada extraña: un cabezazo forzado de Dalsgaard para evitar que saliera por banda un mal pase se convirtió en asistencia ante la pasividad de la zaga montenegrina. Eriksen armó la zurda desde el borde del área y sacó un remate ajustado al palo.

Siete goles y tres asistencias suma en lo que va de clasificación el centrocampista del Tottenham, que ha explotado por fin en el equipo nacional con el noruego Åge Hareide de seleccionador.

Por si fuera poco, a los pocos minutos el conjunto balcánico perdía por lesión a su goleador y estrella, el exsevillista Jovetic, desolado luego en el banquillo por perderse un partido en el que su equipo se jugaba aspirar por primera vez a estar en una fase final.

Fueron dos golpes demasiado duros para Montenegro, que perdió fuelle, mientras Dinamarca dormía el partido y creaba peligro en alguna jugada aislada, sobre todo por el lado de Sisto.

Eriksen, que a ratos dejó detalles de su clase, asustó con otro tiro lejano colocado, que exigió a Petkovic.

El escenario no cambió mucho en las segunda parte. Montenegro peleaba pero sin Jovetic no encontraba ni el juego ni las ocasiones. Dinamarca manejaba el partido con tranquilidad y era la que más cerca estaba del gol, aunque le faltaba ambición para cerrarlo.

El conformismo le pudo costar caro a Dinamarca, que pasó apuros a balón parado y en algún barullo en el área. En el tramo final, Eriksen y Bendtner desperdiciaron las dos ocasiones más claras.

- Ficha técnica:

0 - Montenegro: Petkovic; Marusic, Savic, Simic, Tomasevic; Jankovic (Jovovic, m.85), Vukcevic, Ivanic, Vesovic; Jovetic (Djordjevic, m.20); Mugosa (Kojasevic, m.76).

1 - Dinamarca: Schmeichel; Stryger Larsen (Durmisi, m.43), Bjelland, Kjær, Dalsgaard; Delaney, Kvist, Eriksen; Sisto, Poulsen, Cornelius (Bendtner, m.64).

Goles: 0-1, m.16: Eriksen.

Árbitro: Björn Kuipers (Holanda). Sacó tarjeta amarilla, por Montenegro, a Djordjevic (m. 66), Vesovic (m.72) y Savic (m.90); por Dinamarca, a Dalsgaard (m.52).

Incidencias: Partido del grupo E de clasificación para Rusia 2018 disputado en el estadio Gradski de Pogdorica.