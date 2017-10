Costa Rica busca su boleto al Mundial en medio de la incertidumbre por las lluvias

San José, 5 oct (EFE).- La selección de fútbol de Costa Rica buscará este viernes su boleto al Mundial de Rusia 2018 cuando reciba a una obligada Honduras, en medio de la incertidumbre por la emergencia en el país a causa de la tormenta tropical Nate.

El partido está programado para las 20.00 hora local (02.00 GMT del sábado) en el Estadio Nacional de San José, pero está sujeto a las condiciones del tiempo y las órdenes de las autoridades oficiales de Costa Rica.

Graves inundaciones afectan al país, principalmente las provincias de Guanacaste y Puntarenas, en el Pacífico, numerosas carreteras están cerradas debido a los derrumbes y el pronóstico indica que seguirá lloviendo con fuerza al menos hasta el viernes.

La Federación Costarricense de Fútbol desmintió informaciones que circularon en internet sobre la supuesta suspensión del partido, aunque reconoció que las autoridades de la Concacaf están al tanto de lo que ocurre con la tormenta tropical y vigilan de cerca la situación.

En este partido Costa Rica llega con su equipo completo para intentar conseguir el punto que le hace falta para clasificarse al Mundial de Rusia 2018, ante una Honduras urgida de un triunfo para mantener vivas sus aspiraciones.

El partido envuelve el morbo del regreso a San José del entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, seleccionador de Honduras, quien llevó a Costa Rica al Mundial de Brasil 2014, donde firmó una brillante participación al alcanzar los cuartos de final.

Unas semanas después del Mundial Pinto dejó la selección tica en medio de una polémica con jugadores, directivos y cuerpo técnico.

Los futbolistas costarricenses han querido dejar atrás las polémicas y han dicho que el "sabor especial" que sienten para el partido es el de conseguir la clasificación y no el de enfrentar al exseleccionador.

"Hay un sabor especial porque esta ahí el pase a Rusia, es lindísimo tener esa oportunidad y agarrarla", declaró hoy el defensa Kendall Waston a los periodistas.

Los ticos, que estarán encabezados por el portero del Real Madrid Keylor Navas, han dicho que deben estar concentrados al máximo los primeros 15 minutos del partido para evitar sorpresas y encaminarlo por el ritmo que les conviene.

En la acera hondureña, Pinto ha tenido problemas para armar el equipo que hubiera deseado en el hexagonal que está en disputa, al no poder contar con algunos futbolistas, de los que varios juegan en el exterior, por lesiones y asuntos administrativos.

Por lesiones no ha podido contar desde hace varios partidos con el fino centrocampista Andy Najar, quien juega en el Anderletch belga y más recientemente con el delantero Anthony Lozano, ligado al Barcelona B, a quien esperaba para los juegos contra Costa Rica y México.

Tras ocho jornadas disputadas de las diez que componen el hexagonal final de la Concacaf, México es líder con 18 puntos y ya clasificado, seguido por Costa Rica (15), Panamá (10), Estados Unidos (9), Honduras (9) y Trinidad y Tobago (3).

El hexagonal da tres boletos directos al Mundial y una repesca contra un rival asiático.

- Probables alineaciones:

Costa Rica: Keylor Navas, Johnny Acosta, Kendall Waston, Giancarlo González, Bryan Oviedo, Cristian Gamboa; Celso Borges, David Guzmán, Christian Bolaños, Bryan Ruiz; y Marco Ureña. Seleccionador: Óscar Ramírez.

Honduras: Donis Escober; Emilio Izaguirre, Maynor Figueroa, Allan Vargas, Brayan Beckeles; Brayan Acosta, Alexander López, Alfredo Mejía, Oliver Morzán; Romell Quioto y Alberth Elis.

Seleccionador: Jorge Luis Pinto.

Árbitro: el mexicano César Ramos.

Estadio: Nacional de San José.

Hora: 20.00 hora local (02.00 GMT del sábado).