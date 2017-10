El CSD no suspende a cinco presidentes territoriales por el ´caso Soule´

Madrid, 5 septiembre (EFE)-. La comisión directiva del Consejo Superior de Deporte (CSD) aplazó este jueves la suspensión de los cinco presidentes territoriales de fútbol que estaban presentes en las escuchas del 'caso Soule' por falta de pruebas.

Los implicados son Vicente Muñoz (Valencia), Andrés Alonso (La Rioja), Diego Martínez (Melilla), Antonio García Gaona (Ceuta) y José Miguel Monje (Murcia).

"La comisión directiva del CSD ha decidido posponer la decisión sobre la situación de los cinco directivos porque no hay una atribución directa y detallada sobre los hechos que se les imputan y por tanto hasta que tengamos más información del informe correspondiente de la Abogacía del Estado hemos pospuesto la decisión", declaró José Ramón Lete, presidente del CSD, tras la reunión.

A la comisión directiva del CSD acudieron, entre otros, Luis Rubiales, presidente de la Asociación de Futbolistas de España (AFE) y Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que se marchó al poco de comenzar la reunión ya que tenía que coger un avión.

"Ha sido un acuerdo pacífico. Ha habido un miembro de la comisión directiva que ha dicho que no había causa y por lo tanto no había que posponer nada, pero el resto entienden que cuando tengamos un informe detallado de la Abogacía del Estado respecto al sumario se podrán tomar decisiones" aseguró Lete.

Además, el presidente del CSD anunció que la suspensión del presidente de la Federación española de taekwondo también está aplazada: "La toma decisiones depende de una calificación de conclusiones de un documento del ministerio fiscal que espero que podamos tener en las próximas fechas".