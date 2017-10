Dudamel quiere ante Uruguay el mismo nivel mostrado con Colombia y Argentina

Caracas, 4 oct (EFE).- El seleccionador venezolano, Rafael Dudamel, afirmó hoy que tras los empates con Colombia y Argentina, sus pupilos están obligados a "mantener el mismo nivel" en las eliminatorias del Mundial y buscar en casa una victoria a expensas de Uruguay.

"El haber empatado contra Colombia y Argentina en la doble fecha pasada nos obliga a mantener el mismo nivel. Venimos en una línea de crecimiento y mañana frente a Uruguay es un buen momento para ganar", dijo el seleccionador a propósito de partido de este jueves en San Cristóbal.

La Vinotinto es colista de las eliminatorias sudamericanas con 8 puntos de 48 posibles y se ha fijado el desafío de ganar mañana en el Polideportivo de Pueblo Nuevo.

Dudamel citó a 30 jugadores para esta última doble jornada, y hoy reconoció que no le será "fácil elegir", pese a que el volante Yangel Herrera y el lateral izquierdo Rolf Feltscher, dos de sus habituales, están sancionados por acumulación de tarjetas.

Con todo, rebajó las peticiones de incluir mayoría de juveniles en el once inicial, y señaló que Venezuela debe "sorprender con juego" y no con nombres.

"Estamos en un momento en el que podemos darnos el lujo de probar, pero debemos apostar a la continuidad para consolidar un equipo, mas allá de las buenas sensaciones de cada uno de los jugadores, hay que consolidar actuaciones", puntualizó.