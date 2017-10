0-0. El gigante Lampe salva a Bolivia de los ataques de Neymar

La Paz, 5 oct (EFE).- El portero boliviano Carlos Lampe contuvo el ímpetu de Brasil y de su estrella, Neymar, en el partido disputado por ambas selecciones en la altitud de La Paz, en la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.

Nada estaba en juego aparte del orgullo de ambos equipos, los locales en pos de despedirse honorablemente de la clasificatoria, y los visitantes, ya con el boleto sellado al Mundial de Rusia, con ganas de seguir sumando.

El empate sin goles en La Paz hace que la Canarinha sume 38 unidades y la Verde, 14.

En la primera mitad del partido, Bolivia intentó abrirse espacios ante una selección brasileña que jugó ordenada, con la tranquilidad de saberse líder y ya clasificada al Mundial.

La Canarinha apenas permitió a los locales pasar de la media cancha mientras trató, a la vez, de abrir el marcador.

La Verde se animó poco a poco a atacar y hubo algunos intentos de Martins, el 'Conejo' Arce, Juan Eduardo Fierro y un persistente Diego Bejarano que, no obstante, no lograron anotar.

El portero boliviano Carlos Lampe, de 1,92 metros de estatura, comenzó a ser el gigante salvador de Bolivia desde el primer tiempo, pues frenó sendos disparos de Neymar, Gabriel Jesús y Dani Alves.

La oportunidad más clara para Brasil llegó en el minuto 24, cuando el astro del PSG Neymar pudo burlar a la defensa boliviana y remató contra el arco local, pero un esforzado Lampe alcanzó apenas a desviar el balón.

Neymar tuvo otro mano a mano con el meta boliviano en el minuto 32 y, para fortuna de los locales, ganó el duelo el segundo.

Seis minutos después, el portero del Huachipato chileno tapó con el rostro un potente tiro de Gabriel Jesús.

En el 43, parecía que Neymar finalmente iba a poder anotar, pues Lampe estaba en el suelo, el arco vacío y, de la nada, apareció el zaguero Gabriel Valverde para despejar el balón de un cabezazo.

Y en el 45, Alves tuvo su intento, pero el meta boliviano volvió a frustrar a los brasileños.

Bolivia le metió un susto a Brasil en los minutos de descuento, cuando un disparo de Bejarano se estrelló contra el travesaño y rebotó contra el piso, pero no llegó a entrar al arco de Alisson.

En el segundo tiempo quedó claro que los visitantes no querían marcharse de La Paz sin hacer goles, por lo que los duelos entre Neymar y Lampe fueron más frecuentes, aunque siempre ganados por el guardameta local.

El plantel boliviano tampoco quiso decepcionar a su hinchada y trató de robar algunos balones, aunque no supo encontrar la llave para quitar el candado al arco brasileño.

La intensidad del encuentro no bajó, pues ambos equipos se mostraban ansiosos por abrir el marcador, Brasil con un poco más de orden que Bolivia.

La última jugada de riesgo sobre el arco local se dio en el minuto 83, cuando Neymar conectó con Gabriel Jesús, pero nuevamente Lampe apareció, convirtiéndose en héroe para su equipo y villano para los visitantes.

En la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, Bolivia visitará a Uruguay y Brasil recibirá a Chile.

- Ficha técnica:

0. Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Gabriel Valverde, Ronald Raldes, Luis Gutiérrez, Leonel Morales; Leonel Justiniano (m.46, Raúl Castro), Cristhian Machado, Juan Carlos Arce (m.78, Fernando Saucedo); Juan Eduardo Fierro (m.57, Gilbert Álvarez) y Marcelo Martins Moreno.

Seleccionador: Alberto Illanes (Mauricio Soria está suspendido por dos fechas)

0. Brasil: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva (m.28, Marquinhos), Miranda, Alex Sandro; Casemiro, Paulinho (m.81, Fernandinho), Renato Augusto; Philippe Coutinho (m.65, Willian), Neymar y Gabriel Jesús.

Seleccionador: Adenor Leonardo Bachi 'Tite'.

Árbitro: el argentino Fernando Rapallini. Amonestó a Valverde.

Incidencias: partido de la decimoséptima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018, disputado en el estadio Hernando Siles, de La Paz, a más de 3.600 metros de altitud.