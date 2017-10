0-0. Venezuela frena a Cavani y Suárez y Uruguay aplaza su clasificación

San Cristóbal (Venezuela), 5 oct (EFE).- Uruguay no pasó hoy del empate sin goles ante Venezuela, la colista de las eliminatorias sudamericanas, pero sumó un punto con el que llega a 28 unidades que la dejan muy cerca del Mundial de Rusia, aunque la fiesta de su clasificación quedó aplazada para la última jornada.

La Celeste precisaba del triunfo ante la joven y eliminada Vinotinto para asegurar su primer boleto directo a una cita mundialista sin atravesar la alcabala de la repesca por primera vez en su historia, pero los arietes Luis Suárez y Edinson Cavani no fueron esta fecha los efectivos goleadores de siempre.

Uruguay saltó a la cancha con el ímpetu del necesitado, y en dos minutos ya había generado dos grandes ocasiones, una de ellas un remate que el guardameta venezolano Faríñez sacó al tiro de esquina en un alarde de reflejos.

Pero con el correr de los minutos la Vinotinto se asentó en la cancha y discutió la posesión de la pelota, que llegó a tener por largos pasajes.

Con todo, los venezolanos no lograban vulnerar la dura defensa uruguaya y apostaron por los remates de larga distancia, que no exigieron en demasía a Muslera.

La mejor opción de los locales llegó tras el bote de un tiro de esquina, que el lateral izquierdo Rubert Quijada envió, cuando estaba solo frente al arco, por encima del larguero.

En el complemento la historia varió ligeramente, porque Uruguay apostó de forma decidida por el contraataque, pero también optaba por jugadas más elaboradas.

Después de la hora de juego el partido sufrió una serie de jugadas intrascendentes que pudieron aburrir al espectador, pero las modificaciones volvieron a levantar el nivel de las acciones.

Las dos mejores opciones de la segunda parte fueron para Uruguay, pero el goleador de las eliminatorias, Edinson Cavani, no atinó a superar a Faríñez.

Con todo, el punto dejó a Uruguay con un pie en Rusia, pero debe validar su clasificación el martes próximo cuando reciba a Bolivia.

Venezuela, en tanto, cerrará su peor ciclo eliminatorio desde la carrera por Francia'98 cuando visite a Paraguay en la última fecha.

- Ficha técnica:

Venezuela: Wuilker Faríñez; Víctor García, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva, Rubert Quijada; Sergio Córdoba (m.79, Yeferson Soteldo), Junior Moreno, Tomás Rincón, John Murillo (m.83, Ronaldo Lucena); Josef Martínez (m.69, Rómulo Otero) y Salomón Rondón.

Seleccionador: Rafael Dudamel.

Uruguay: Fernando Muslera; Maxi Pereira, José María Giménez, Diego Godín; Martín Cáceres; Nahitan Nández (m.82, Álvaro González), Federico Valverde (m.78, Giorgian De Arrascaeta), Matías Vecino, Cristian Rodríguez (m.61, Rodrigo Betancur); Luis Suárez y Edinson Cavani.

Seleccionador: Oscar Tabárez.

Árbitro: El brasileño Anderson Daronco amonestó a Rincón y Villanueva.

Incidencias: Partido de la decimoséptima fecha de las eliminatorias sudamericanas, disputado en el Polideportivo Pueblo Nuevo de San Cristóbal ante unos 35.000 espectadores.