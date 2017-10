Argentina y su urgencia de ganar para jugar

Buenos Aires, 6 oct (EFE).- La selección de fútbol de Argentina ha quedado fuera de la clasificación al Mundial de Rusia a falta de un partido de las eliminatorias sudamericanas y los argentinos hoy no saben si ilusionarse con una heroica actuación en Quito contra Ecuador o resignarse al fracaso, aún con Lionel Messi en cancha.

Tras el empate sin goles del jueves con Perú, comenzó un período de cinco días en los que los dirigidos por Jorge Sampaoli tendrán prepararse que vencer a las dudas y a Ecuador.

De lo contrario, no habrá Mundial.

Sampaoli ha mantenido el entusiasmo y la fe en sus jugadores mientras que a sus hinchas, en las actuales circunstancias, poco les interesa la calidad del juego de su conjunto.

La urgencia es ganar para jugar el Mundial.

El deseo por disputar el de Rusia y ver a Lionel Messi en acción ha hecho que los argentinos inviertan la ecuación y no piensen que hay que jugar para ganar.

Sampaoli ha pedido a sus pupilos "rebeldía" en el choque de la última jornada de las eliminatorias contra Ecuador, el próximo martes en Quito.

Messi encabeza una generación que jugó mucho y ganó poco, a juzgar por tres finales perdidas: Mundial Brasil 2014, Copa América de 2015 y Copa América de 2016.

Quedar por fuera del Mundial de Rusia significaría un duro golpe para las ambiciones de títulos con la Albiceleste de la generación abanderada por Messi, que el 24 de junio cumplió 30 años.

Sampaoli ha tratado de elevar la moral. "Si seguimos jugando con la convicción de hoy vamos a estar en el Mundial. La situación no es cómoda, pero la clasificación sigue dependiendo de nosotros", dijo tras el partido del jueves.

Argentina viajará el domingo hacia Guayaquil, donde montará su base de operaciones antes del encuentro en los 2.850 metros de altitud de Quito.

Argentina ocupa el sexto puesto en las eliminatorias sudamericanas del Mundial, que entregan cuatro plazas directas y el derecho al quinto a jugar una repesca contra Nueva Zelanda.

En caso de ganar, los argentinos se asegurarán la disputa de una repesca. En caso de empate, tendrán que esperar a que Perú pierda en casa con Colombia.

Y en caso de perder, adiós a Rusia.

Ahora poco importa cómo juega la Albiceslete, ni el debate si el astro del Barcelona está bien rodeado por sus compañeros de selección.

Importa ganar el martes a Ecuador, ganar para poder jugar el Mundial.