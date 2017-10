Argentina vuelve al trabajo tras el tropiezo frente a Perú

Buenos Aires, 6 oct (EFE).- La selección de Argentina reanudó hoy, tras empatar con Perú este jueves (0-0), sus entrenamientos para preparar el encuentro del próximo martes frente a Ecuador, que será determinante en su camino hacia el Mundial de Rusia de 2018.

El seleccionador, Jorge Sampaoli, dividió a su plantilla en dos grupos. Por un lado, Lionel Messi y todos los que jugaron contra los peruanos hicieron ejercicios de recuperación con el preparador físico Jorge Desio. Por otro, los que no tuvieron minutos hicieron un entrenamiento táctico ante un combinado de la selección sub-20.

Según un comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino, los dirigidos por Sampaoli retomarán el sábado los entrenamientos con normalidad para que pasado el mediodía argentino el equipo parta rumbo a Guayaquil para preparar en suelo ecuatoriano el partido que determinará su exclusión o clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Trs el empate con Perú, Argentina descendió al sexto puesto de la tabla, que no sólo la deja afuera de Rusia, sino también le quita la posibilidad de disputar una repesca, por lo que necesita una victoria ante los ecuatorianos.

Brasil lidera la clasificación con 38 puntos, seguida por Uruguay (28), Chile (26) y Colombia (26), que están en los puestos de clasificación directa.

Perú, con 25 unidades, es quinta y ocupa la posición que permite jugar una repesca ante Nueva Zelanda, mientras que Argentina es sexta también con 25 y Paraguay séptima, con 24.

Ecuador (con 20), Bolivia (14) y Venezuela (9) ya no tienen posibilidades de clasificarse para el Mundial.