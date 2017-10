EE.UU. necesita el triunfo ante Panamá y convencer con su fútbol

Orlando (EE.UU.), 5 oct (EFE).- El momento de la verdad llegó para la selección de Estados Unidos que mañana, viernes, ante Panamá necesita no sólo conseguir la victoria sino además convencer con su fútbol si quiere alcanzar la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

El partido ante Panamá, penúltimo del hexagonal de la Concacaf de clasificación al mundial, es decisivo para Estados Unidos, cuarto en la clasificación (9 puntos), uno menos que el combinado canalero que ocupa el tercer lugar y que también está necesitado de al menos un empate.

El entrenador de Estados Unidos, Bruce Arena, reconoció que había llegado el momento de demostrar la clase y profesionalidad que hay dentro del equipo que salte al terreno de juego del Orlando City Stadium.

"Pienso que juegas y entrenas para vivir este tipo de partidos", declaró Arena ante el reto que se le presenta a Estados Unidos. "Nos hemos preparado para afrontar el partido decisivo que se nos presenta y sabemos que tenemos no sólo que ganar sino también jugar un gran fútbol".

Arena destacó que el equipo está mentalizado y preparado de cara a afrontar el gran reto que se les presenta y no les preocupa otra cosa que no sea conseguir la victoria.

A pesar que es consciente que el equipo no ha tenido una fase de clasificación normal a lo que puede ser llegar a su octavo Mundial consecutivo, si admite también que están listos para conseguir las dos victorias que les devuelva el control y la seguridad de estar en Rusia 2018 con un tercer puesto en la clasificación del hexagonal.

De nuevo, Arena, que reiteró el gran respeto que tiene por la selección de Panamá, de la que dijo que juega aun mejor fuera de su campo, porque tiene un gran esquema defensivo, volverá a confiar en los veteranos del equipo como son Tim Howard, Michael Bradley, Jozy Altidore, Clint Dempsey y la nueva promesa del fútbol estadounidense Christian Pulisic.

"Es el momento que todos eleven su nivel, pero como es lógico los jugadores veteranos serán los que tengan sobre sus hombros la mayor responsabilidad de hacer que el equipo haga el mejor fútbol", destacó Arena, que insistió en la necesidad de un rendimiento de conjunto y no tanto a nivel individual. "Necesitamos que todos, incluido Pulisic, se vean involucrados en el juego".

Algo que no sucedió en el partido anterior cuando perdieron de locales, en Harrison (Nueva Jersey), por 0-2 ante Costa Rica y que fue lo que ha hecho que Estados Unidos volviese al "infierno" del la clasificación del hexagonal, como el propio Arena definió la situación.

De ahí la preocupación e interés de Arena en hacer que el equipo recupere la motivación y el convencimiento que su fútbol es lo suficientemente bueno para conseguir la victoria ante un rival de calidad y que además llega con afán de revancha deportiva después que Estados Unidos fue el culpable que al final no pudiesen estar en el Mundial del Brasil 2014.

Estados Unidos venció a Panamá 3-2 en el último partido y permitió que fuese México el que jugase el repachaje y llegase al Mundial.

Ahora Panamá, de acuerdo a Arena, es mejor equipo que hace cuatro años porque ha tenido un crecimiento futbolístico manifiesto y que pueden ya ganar a cualquier selección y más si juegan con la mentalidad defensiva que espera tengan el viernes.

En su línea de no dar a conocer el equipo titular, Arena si admitió que el núcleo del equipo será el mismo, pero habrá algunas variaciones, especialmente en el apartado defensivo y algún hombre nuevo en el centro del campo.

Arena informó que el exseleccionador Bob Bradley, el padre de Michael, con el que mantiene una gran relación personal y profesional le está ayudando como asesor, además de negar que el centrocampista Fabian Johnson, al que dejó fuera de la lista de los seleccionados, ya no tenga opciones de volver al equipo nacional.

Mientras el entrenador colombiano Hernán "Bolillo" Gómez tiene muy claro que conseguir un resultado positivo frente a Estados Unidos les permitiría estar más cerca de la clasificación al mundial.

De ahí, que trabaje con un equipo en el pueda controlar bien el balón en el centro del campo y estar seguro en la defensa para buscar el contraataque.

"Todos dentro del equipo sabemos lo que nos jugamos en cada partido y este no será una excepción", comentó Gómez. "Saldremos al campo a hacer nuestro mejor fútbol, ser inteligentes y buscar el resultado positivo que necesitamos".

Al igual que Arena no dio a conocer el equipo titular que va a presentar, pero adelantó que será el que permita a Panamá tener más opciones de conseguir los puntos que necesita.

Alineaciones probables:

Estados Unidos: Tim Howard; DeAndre Yedlin, Omar González, Geoff Cameron, Jorge Villafaña; Benny Feilhaber, Michael Bradley, Darlington Nagbe, Chrisitan Pulisic; Clint Dempsey y Jozy Altidore.

Entrenador: Bruce Arena.

Panamá: Jaime Penedo; Michael Murillo, Fidel Escobar, Román Torres y Luis Ovalle; Gabriel Gómez, Aníbal Godoy, Edgard Barcenas, Alberto Quintero; Blas Pérez y Gabriel Torres.

Entrenador: Hernán "Bolillo" Gómez

Árbitro:Roberto García (MEX)

Campo: Orlando City Stadium (25.500 espectadores)

Hora: 19:30 hora del Este de EE.UU.; 18:30 hora de Panamá (23:30 GMT).