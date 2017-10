Falcao: "Hay que levantar cabeza e ir a ganar a Perú"

Barranquilla (Colombia), 5 oct (EFE).- El delantero de la selección colombiana Radamel Falcao García aseguró hoy que su equipo tiene que "levantar cabeza" para ir a vencer a Perú en Lima en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018 luego de perder 1-2 con Paraguay en Barranquilla.

"Se nos escapa un partido increíble sobre los últimos minutos, yo creo que no encontramos explicaciones ante esta situación porque lo teníamos en las manos, ahora mañana hay que levantar cabeza e ir a ganar a Perú porque dependemos de nosotros y es una final", dijo Falcao a periodistas luego del partido.

El artillero, que anotó en el minuto 79 el gol con el que Colombia tomó la ventaja en el marcador, lamentó que Paraguay hubiera remontado en los últimos instantes del partido con anotaciones del veterano Óscar "Tacuara" Cardozo al 88 y de Antonio Sanabria al 92.

"Se tuvo el segundo, podíamos haber aguantado o defendido, todo lo que se pueda decir ahora yo creo es real pero bueno, ahora nos queda ir a luchar y matarnos", agregó.

Por su parte, el centrocampista Abel Aguilar manifestó que Paraguay necesitaba el resultado y a Colombia le faltó un poco de tranquilidad para mantener el 1-0.

"En algunos momentos nos faltó un poco de tranquilidad, pero se manejó bien y logramos el gol en un momento muy importante del partido. A partir de ahí son cosas que pasan hay que seguir adelante, hay que ser positivos y nosotros lo somos, tenemos mucha confianza en lo que estamos haciendo", afirmó.

De otro lado, el centrocampista Giovanni Moreno, que no jugó hoy, valoró como positivo que Colombia aún dependa de sí misma para clasificar al Mundial.

"Todos hemos pasado esto en nuestros equipos, perder partidos en los últimos minutos, jugando bien, en casa, y seguramente hoy no vamos a dormir, pero uno puede hacerle un duelo tan largo a esto. Es muy corto y si lo miramos por el lado positivo, todavía estamos adentro, en la lista de los del mundial, dependemos de nosotros", aseveró Moreno.

Colombia, cuarta con 26 puntos, definirá su clasificación al Mundial de Rusia el próximo martes contra Perú en Lima por la última jornada de las eliminatorias.