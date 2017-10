Lopetegui apuesta por Saúl y Koke en la medular, con Rodrigo en punta

Alicante, 6 oct (EFE).- El seleccionador español Julen Lopetegui apostó en su once inicial por la presencia de Saúl Ñíguez, Koke Resurrección y Thiago Alcántara para recomponer la medular tras la baja del sancionado Sergio Busquets, mientras que el valencianista Rodrigo Moreno será el referente en ataque.

La otra gran novedad en el once inicial es la de Albaro Odriozola en el lateral derecho, supliendo la baja del madridista Daniel Carvajal, aunque en el último entrenamiento probó con Azpilicueta.

A pesar de toda la polémica en la que se ha visto envuelto el barcelonista Gerard Piqué a lo largo de la semana, el seleccionador no ha dudado en continuar apostando por él, formando la pareja de centrales junto a Sergio Ramos.

El once inicial lo componen De Gea, Odriozola, Ramos, Piqué, Alba; Saúl, Koke; Silva, Thiago, Isco y Rodrigo.