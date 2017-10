Messi y Mascherano permanecen en concentración en la jornada libre de Argentina

Buenos Aires, 6 oct (EFE).- Lionel Messi y Javier Mascherano permanecieron hoy en la concentración de la selección de Argentina a pesar de las horas libres concedidas por Jorge Sampaoli a los jugadores antes de emprender el sábado un entrenamiento pleno y, viajar el domingo a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

La selección Albiceleste cumplió en la mañana de este viernes un trabajo regenerativo para los jugadores que participaron en el partido contra Perú que terminó empatado sin goles la noche del jueves en Buenos Aires.

El partido del martes en los 2.850 metros de la altitud de Quito, correspondiente a la última jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial, enfrenta a una selección ecuatoriana ya eliminada, pero que puede ser juez de la suerte de Argentina, que hoy amaneció en el sexto puesto, fuera de los puestos de clasificación a Rusia.

Antes de dar jornada libre a sus jugadores, el seleccionador Jorge Sampaoli dividió el trabajo de su plantilla en dos grupos.

Por un lado, Lionel Messi y todos los que jugaron contra los peruanos hicieron ejercicios de recuperación con el preparador físico Jorge Desio. Por otro, los que no tuvieron minutos hicieron un entrenamiento táctico ante un combinado de la selección sub'20.

El capitán y Mascherano se quedaron concentrados en el predio que tiene la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la localidad bonaerense de Ezeiza pese a que el entrenador liberó al plantel.

La única baja en la plantilla es de momento el mediocentro Fernando Gago, que sufrió ayer una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y tendrá que estar alejado de las canchas al menos por seis meses.

Según informó la AFA, el equipo retomará el sábado en Ezeiza los entrenamientos para ya pasado el mediodía del domingo partir rumbo al puerto de Guayaquil.

La Albiceleste permanecerá concentrada en esta ciudad costera para minimizar los efectos de la altitud.

Tras el empate con Perú, Argentina descendió al sexto puesto, que no sólo la deja afuera de Rusia, sino también le quita la posibilidad de disputar una repesca, por lo que urge una victoria a expensas de los ecuatorianos.

Brasil lidera la clasificación con 38 puntos, seguida por Uruguay (28), Chile (26) y Colombia (26), que están en los puestos de clasificación directa.

Perú, con 25 unidades, es quinta y ocupa la posición que permite jugar una repesca ante Nueva Zelanda, mientras que Argentina es sexta también con 25 y Paraguay séptima, con 24.

Ecuador (con 20), Bolivia (14) y Venezuela (9) ya no tienen posibilidades de clasificarse para el Mundial.